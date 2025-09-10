Παρουσία του δημάρχου Μεσολογγίου και εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής ο αγιασμός των σχολικών μονάδων

Ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, και οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, εύχονται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολικών μονάδων του Δήμου καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.
Ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, και οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, εύχονται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολικών μονάδων του Δήμου καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Εκφράζουν ταυτόχρονα τις θερμότερες ευχές τους στους εκπαιδευτικούς, καθώς και στους γονείς και κηδεμόνες, για δύναμη και υπομονή ώστε να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ευθύνες και υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο του αυριανού (11/09/2025) αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο
Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής θα παραβρεθούν σε σχολικές μονάδες,
σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αγιασμός αύριο Πέμπτη (11.9.25) για τη νέα σχολική χρονιά στα σχολεία του Αγρινίου και ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου θα βρεθεί στο Μουσικό Σχολείο.

Αγρίνιο: Στο Μουσικό Σχολείο για τον αγιασμό ο δήμαρχος - Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής στο «πρώτο κουδούνι»

Αγιασμός αύριο Πέμπτη (11.9.25) για τη νέα σχολική χρονιά στα σχολεία του Αγρινίου και ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου θα βρεθεί στο Μουσικό Σχολείο.

10 Σεπ 2025

Ετικέτες: Αγιασμός, Μεσολόγγι, Σπύρος Διαμαντόπουλος, Σχολεια

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;