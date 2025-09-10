Παρουσία του δημάρχου Μεσολογγίου και εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής ο αγιασμός των σχολικών μονάδων

Ο δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, και οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, εύχονται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολικών μονάδων του Δήμου καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.

Εκφράζουν ταυτόχρονα τις θερμότερες ευχές τους στους εκπαιδευτικούς, καθώς και στους γονείς και κηδεμόνες, για δύναμη και υπομονή ώστε να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ευθύνες και υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο του αυριανού (11/09/2025) αγιασμού για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο

Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής θα παραβρεθούν σε σχολικές μονάδες,

σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: