Παρουσιάζεται στο Μεσολόγγι το εικονογραφημένο βιβλίο “Τα Παιδιά της Επανάστασης” του Chris Jaymes

Η διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει στην εκδήλωση παρουσίασης του εικονογραφημένου βιβλίου “Τα Παιδιά της Επανάστασης” από τον δημιουργό του, Αμερικανό καλλιτέχνη Chris Jaymes, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο Χρυσόγελου την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 το απόγευμα.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς που ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης, με μακρά πορεία στον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στις ΗΠΑ, όπως είναι ο Chris Jaymes, αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να επισκεφθεί το Μεσολόγγι για να παρουσιάσει το βιβλίο του στους δημότες της πόλης και να μας μιλήσει για το πολύπλευρο έργο του.

Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης δεν θα μπορούσε να καταστεί δυνατή χωρίς τη συμβολή του Τμήματος Πολιτισμού, Τουρισμού, Αθλητισμού & Απασχόλησης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο ευχαριστούμε θερμά για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας του κτιρίου Χρυσόγελου.

Λίγα λόγια για τον δημιουργό

Ο Chris Jaymes γεννήθηκε στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια των ΗΠΑ το 1973. Έχει συμμετάσχει είτε ως ηθοποιός είτε ως σεναριογράφος σε πολλές σειρές της αμερικανικής τηλεόρασης (Lost, Party of Five, Profiler, Chicago Hope, Magnum P.I. κα), ενώ έχει πρωταγωνιστήσει επίσης σε αρκετές θεατρικές παραγωγές σε πόλεις της Αμερικής.

Το 2007 γράφει το βιβλίο Boxing Day, με θέμα την προσωπική του εμπειρία κατά τις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων από το τσουνάμι του 2004 στον Ινδικό Ωκεανό.

Το 2008 δημιουργεί και πρωταγωνιστεί στην πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, με τίτλο In Memory of My Father, της οποίας υπογράφει το σενάριο, την παραγωγή και την σκηνοθεσία.

Το 2019 εκδίδει το εικονογραφημένο βιβλίο Sons of Chaos. Πρόκειται για μια μυθιστορηματική εξιστόρηση γεγονότων γύρω από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με κεντρικό ήρωα τον Μάρκο Μπότσαρη. Το εν λόγω βιβλίο μεταφράστηκε στα ελληνικά και κυκλοφόρησε στη χώρα μας υπό τον τίτλο “Τα Παιδιά της Επανάστασης” από τις Εκδόσεις Κάκτος το 2020.

Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου στην Ελλάδα η διοίκηση του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου είχε την τιμή να έρθει σε επικοινωνία με τον Chris Jaymes και να τον καλέσει στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, ώστε να γνωρίσουμε από κοντά τον ίδιο και το έργο του.

