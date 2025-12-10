Παρόντες οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ναυπάκτου στα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου

Δυναμικό παρών θα δώσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ναυπάκτου στα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας συμμετέχουν ενεργά από το Σάββατο στο χορό των κινητοποιήσεων, όπως αποφάσισαν και στη συνέλευσή τους το προηγούμενο Σάββατο. Την Κυριακή, ως πρώτη ημέρα πιο δυναμικών κινητοποιήσεων, έκλεισαν συμβολικά για μία ώρα την εθνική οδό Ναυπάκτου-Ιτέας, ενώ σήμερα το απόγευμα έκαναν παρέμβαση ενημέρωσης στην πόλη της Ναυπάκτου.

Επόμενη δράση, η συμμετοχή τους το πρωί της Τετάρτης στα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, εκεί όπου θα δώσουν το παρών μετά από σειρά καλεσμάτων αγρότες και κτηνοτρόφοι από την ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: nafpaktosvoice.gr