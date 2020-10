Παρίσι: Συναγερμός για βόμβα στην Αψίδα του Θριάμβου

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι μετά από πληροφορίες για βόμβα στην Αψίδα του Θριάμβου. Η περιοχή γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου έχει εκκενωθεί.

Η εκκένωση στην περιοχή ξεκίνησε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, αφού η αστυνομία δέχτηκε τη σχετική πληροφορία.

Bomb threat at the Arc de Triomphe, in #Paris , #France. The area around the scene has been evacuated including metro stations and part of the #ChampsElyséespic.twitter.com/8kNCkC0MFS

