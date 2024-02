Παρίσι: Επίθεση με μαχαίρι – Συνελήφθη ο δράστης

Επίθεση με μαχαίρι μέσα στο σταθμό τρένων Gare de Lyon, στο Παρίσι, έγινε στις 9μμ Ελλάδας. Τρία άτομα τραυματίστηκαν και τουλάχιστον ένα νοσηλεύεται σε κρίσμη κατάσταση. Ο δράστης συνελήφθη και φέρεται να είναι άστεγος με βαρύ ψυχιατρικό ιστορικό.

Ανταπόκριση: Θωμαϊς Παπαϊωάννου

3 people were #injured one of them seriously, in an #attack with a knife and a hammer at a #train station in #Paris. #Police arrest the suspect and say that “the assailant may be suffering from mental health problems”#TMCNewsAgency pic.twitter.com/x8UAAjkgAR

— TMC News Agency (@TMCNewsAgency) February 3, 2024