Πάρης Τσελεπίδης: «Το τι εστί ο Λούκας Τσάβες για τον Παναιτωλικό δεν είναι μυστικό»

Κόσμημα για την SL1 αποτελεί ο Αργεντίνος τερματοφύλακας, Λούκας Τσάβες, ενώ ο Πάρης Τσελεπίδης ζητά από την Π.Α.Ε. Παναιτωλικός να τον «αποκτήσει εδώ και τώρα».

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο ρεπόρτερ του Παναιτωλικού και του Άρη για λογαριασμό του monobala.gr:

«Το τι εστί ο Λούκας Τσάβες για τον Παναιτωλικό δεν είναι μυστικό όπως και αποτελεί είδηση το γεγονός ότι ήταν ο κορυφαίος στο 0-0 με τον Π.Α.Ο.Κ. στη Τούμπα.

Το μεγάλο ερωτηματικό ωστόσο στην περίπτωση του Αργεντινού τερματοφύλακα είναι αν θα παραμείνει στο ρόστερ του από την Πρωτοχρονιά και μετά.

Ο Τσάβες έγινε κάτοικος Αγρινίου από την πρώτη ημέρα του 2024.

Τότε όταν ξεκίνησε από την Αρχεντίνος Τζούνιορς ο διετής δανεισμός του και πλέον οδεύει στην ολοκλήρωσή του και απομένει να φανεί αν η Διοίκηση της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός μπορέσει να τον κρατήσει στο δυναμικό του.

Το ερώτημα είναι το πως μπορεί να συμβεί αυτό.

Με έναν και μόνο τρόπο όπως το γνωρίζουνε πολύ καλά και οι δύο πλευρές.

Και ο Τσάβες αλλά και στον Παναιτωλικό. Το πως;

Όχι με νέο δανεισμό του αλλά με αγορά του από την Αρχεντίνος Τζούνιορς. Από την ομάδα της Αργεντινής όπου ανήκει.

Και γιατί δεν μπορεί να γίνει με νέο δανεισμό του; Γιατί εκπνέει το χρονικό διάστημα που θα μπορούσε να συμβεί αυτό.

Δηλαδή των δύο ετών όπως ήταν προηγουμένως ο Τσάβες με την Ουρακάν ή όπως είχε ισχύσει το καλοκαίρι και με τον Φακούντο Πέρες.

Τότε όταν ο Αργεντινός μέσος μετά τους δύο δανεισμούς του διάρκειας ενός χρόνου από την Λανούς στον Παναιτωλικό αφού δεν αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή πήγε με νέο δανεισμό τη φορά αυτή στην Α.Ε.Λ. Novibet.

Θα μείνει όμως ο Τσάβες στον Παναιτωλικό από την Πρωτοχρονιά του 2026 και μετά με νέο συμβόλαιο μετά το πέρας του δανεισμού του ή όχι;

Είναι κάτι που θα απαντηθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Σενάριο που θα είναι το ιδανικό στον δρόμο της συμπλήρωσης των 100 χρόνων για τον αρχηγό της αν και μέχρι στιγμής ο ίδιος δεν γνωρίζει το παραμικρό.

Ο 30χρονος Αργεντινός γκολκίπερ εξάλλου δεν πήρε τυχαία εξάλλου τη φετινή χρονιά μετά από ενάμιση χρόνο παρουσίας του στην ομάδα του Αγρινίου το περιβραχιόνιο από τον Γιάννη Πετράκη.

Το πήρε με την αξία του δεδομένης και της εικόνας του από την πρώτη ημέρα υπό τις οδηγίες πάντα του Ρεθυμνώτη τεχνικού.

Από τον Φεβρουάριο του 2024 στη Τρίπολη στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης μετά τον τραυματισμό του Αντώνη Στεργιάκη.

Ο Τσάβες άλλωστε ήταν καταλύτης στις δύο φετινές εξόδους του Παναιτωλικού στην Θεσσαλονίκη στη μέχρι τώρα πορεία του στη Stoiximan Super League.

Και στην 2η Αγωνιστική στην απόδρασή του από το Κλεάνθης Βικελίδης με 2-0 επί του Άρη με οχτώ αποκρούσεις αλλά και στη τρέχουσα στην 4η όπου συνέβαλε τα μέγιστα για να τον κρατήσει όρθιο στη Τούμπα με το τελικό 0-0 απέναντι στον Π.Α.Ο.Κ. με τις εφτά αποκρούσεις του».