Πάργα: Ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο στην Πάργα, όταν τέσσερις δράστες με καλυμμένα πρόσωπα κατάφεραν να διαφύγουν με κλεμμένο όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (4.12.25), λίγο μετά τις 11:00 στην Πάργα, όταν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε ληστεία σε κατάστημα χρυσαφικών στο κέντρο της πόλης.

Οι δράστες, που φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να ήταν τέσσερις, εισέβαλαν στο κατάστημα και απείλησαν τον ιδιοκτήτη με όπλο, απαιτώντας να τους παραδώσει κοσμήματα και χρήματα.

Οι πρώτες μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι ληστές κινήθηκαν με ταχύτητα, ενώ έδειχναν να γνωρίζουν την περιοχή.

Αφού άρπαξαν κοσμήματα αδιευκρίνιστης μέχρι στιγμής αξίας, τράπηκαν σε φυγή χρησιμοποιώντας Ι.Χ. όχημα το οποίο έκλεψαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις από Πάργα και Πρέβεζα, ενώ έχει στηθεί εκτεταμένο μπλόκο στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συγκεντρώνουν μαρτυρίες και να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

