Παρέμβαση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπανικολάου για την καθίζηση του οδοστρώματοςστη Σταμνά

Πρωτοβουλία διερεύνησης του φαινομένου βύθισης και υποχώρησης του οδοστρώματος σε σημείο του επαρχιακού δρόμου στη Σταμνά ανέλαβε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπανικολάου, ζητώντας τη συνδρομή της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) για την αξιολόγηση της κατάστασης και την αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης.

Η παρέμβαση ειδικών επιστημόνων που θα εξετάσουν τη στατική επάρκεια του εδάφους και θα προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος κρίθηκε ως απαραίτητη, καθώς η καθίζηση φαίνεται να εξελίσσεται σταδιακά, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Πράγματι, την περασμένη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025, ειδικός υπάλληλος της ΕΑΓΜΕ πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία και προχώρησε σε αρχική αξιολόγηση της φύσης και της έκτασης της καθίζησης. Με βάση τα ευρήματα, αναμένεται η σύνταξη τεχνικής έκθεσης, η οποία θα καθορίσει τις ενδεδειγμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παπανικολάου υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης του φαινομένου και της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, τονίζοντας πως η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή.

«Η ασφάλεια των κατοίκων και η προστασία των υποδομών του Δήμου είναι προτεραιότητά μας. Συνεργαζόμαστε στενά με τους αρμόδιους φορείς και είναι σημαντικό να δράσουμε έγκαιρα και συντονισμένα για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων. Θέλω να ευχαριστήσω την ΕΑΓΜΕ για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας. Είμαστε εν αναμονή της τεχνικής έκθεσης, η οποία θα μας υποδείξει τις ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουμε», δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπανικολάου.