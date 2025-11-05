Παρέμβαση της Χριστίνας Σταρακά για τον αποκλεισμό χιλιάδων παιδιών από τα δημοτικά ΚΔΑΠ

Η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, κατέθεσε αναφορά προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μεταφέροντας την επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων ΚΔΑΠ, ο οποίος καταγγέλλει τον αποκλεισμό δεκάδων χιλιάδων παιδιών από τη χορήγηση voucher για τα δημοτικά ΚΔΑΠ, παρότι οι οικογένειές τους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η κ. Σταρακά τονίζει ότι η πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει μια συνεκτική και δίκαιη πολιτική στήριξης της οικογένειας, που θα εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας ή οικογενειακού εισοδήματος. Η πρόσβαση στις δομές δημιουργικής απασχόλησης πρέπει να αποτελεί βασικό πυλώνα κοινωνικής πολιτικής, ιδίως για τις οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Η βουλευτής ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό χρηματοδότησης και θεσμικής ενίσχυσης των δημοτικών ΚΔΑΠ, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική πρόσβαση των παιδιών στις δημοτικές δομές και να στηριχθεί στην πράξη ο θεσμός της οικογένειας, που αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής και της δημογραφικής πολιτικής της χώρας.

«Τα ΚΔΑΠ δεν είναι απλώς ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης. Είναι ένας πολύτιμος θεσμός που αγκαλιάζει τα παιδιά, στηρίζει τους γονείς και δίνει ανάσα στις οικογένειες της περιφέρειας και των πόλεων. Κάθε παιδί αξίζει ίσες ευκαιρίες στη μάθηση, στη χαρά και στη δημιουργία. Η πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα σε όλες τις οικογένειες, χωρίς διακρίσεις, και να αποδείξει στην πράξη ότι η στήριξη της οικογένειας δεν είναι σύνθημα, αλλά καθημερινή πολιτική ευθύνη. Είναι ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά μας, στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους που κρατούν ζωντανό τον θεσμό των ΚΔΑΠ.» αναφέρει σε δήλωσή της η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας για το θέμα.