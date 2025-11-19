Παρέμβαση Σταρακά για την άμεση μείωση του κόστους μετακίνησης φοιτητών στην Πάτρα

Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προχώρησε η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, Χριστίνα Σταρακά, για την ανάγκη άμεσης μείωσης του κόστους μετακίνησης των φοιτητών της Πάτρας, όπου η μηνιαία κάρτα του Αστικού ΚΤΕΛ φτάνει τα 37,5€, σημαντικά υψηλότερη από άλλες πανεπιστημιουπόλεις της χώρας.

Η ανακοίνωση:

Η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, κατέθεσε από κοινού με τον πρώην Πρωθυπουργό και Bουλευτή Αχαΐας, Γιώργο Παπανδρέου, καθώς και τους Βουλευτές Α. Νικολαΐδη, Σ. Παραστατίδη και Α. Πουλά, ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τον Υπουργό Εσωτερικών, για την ανάγκη άμεσης μείωσης του κόστους μετακίνησης των φοιτητών της Πάτρας, όπου η μηνιαία κάρτα του Αστικού ΚΤΕΛ φτάνει τα 37,5€, σημαντικά υψηλότερη από άλλες πανεπιστημιουπόλεις της χώρας.

Όπως σημειώνεται, στην Πάτρα, με περισσότερους από 25.000 ενεργούς φοιτητές, η ακρίβεια και το υψηλό κόστος διαβίωσης επιβαρύνουν τους φοιτητές, ενώ η μετακίνηση αποτελεί καθημερινή ανάγκη λόγω της απόστασης των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων από το κέντρο της πόλης.

Η φοιτητική μετακίνηση, όπως τονίζεται στην ερώτηση, δεν αποτελεί μόνο οικονομικό ζήτημα αλλά και ζήτημα ισότιμης πρόσβασης στη γνώση. Το αυξημένο κόστος λειτουργεί αποτρεπτικά για τη φυσική παρουσία των φοιτητών στα μαθήματα,

υπονομεύοντας την εκπαιδευτική διαδικασία και δημιουργώντας συνθήκες άνισης μεταχείρισης.

Για αυτούς τους λόγους η Χριστίνα Σταρακά ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία:

Την ένταξη της Πανεπιστημιούπολης Πατρών στη Ζώνη Α’, ώστε να μειωθεί το κόστος των εισιτηρίων. Την ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών για τη μείωση της τιμής της μηνιαίας φοιτητικής κάρτας του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών, όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές.

«Η πρόσβαση στη μετακίνηση είναι ζήτημα ισότητας και πραγματικής πρόσβασης στη γνώση. Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει ουσιαστικά τους φοιτητές της Πάτρας. Το ζήτημα αφορά και εκατοντάδες νέους από την Αιτωλοακαρνανία που φοιτούν στην Πάτρα και επιβαρύνονται καθημερινά οικονομικά, και είναι χρέος μας να διεκδικούμε ίσες ευκαιρίες για όλους», δήλωσε η Χριστίνα Σταρακά μετά την κατάθεση της ερώτησης.