Παρέμβαση Σπύρου Κωνσταντάρα: «Τα ΕΛΤΑ να μεταφερθούν στο πρώην Ειρηνοδικείο Θέρμου»

Σε παρέμβαση προχώρησε ο Δήμαρχος Θέρμου Σπυρίδων Κωνσταντάρας, αποστέλλοντας επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ Ηρώ Χατζηγεωργίου και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ Μάριο Καλογερά – Τέμπο, με σκοπό τη διατήρηση του Υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Θέρμου.

Ο δήμαρχος Θέρμου εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στην απόφαση κατάργησης του Υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Θέρμου, τονίζοντας ότι εξυπηρετεί δεκάδες απομακρυσμένες και ορεινές κοινότητες.

Ζητά την οριστική ανάκληση της απόφασης, προτείνοντας την στέγαση του υποκαταστήματος στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Θέρμου.

Θέμα: Αίτημα για οριστική ανάκληση της απόφασης κατάργησης του Υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Θέρμου και πρόσκληση για αυτοψία κτηρίου πρώην Ειρηνοδικείου Θέρμου και συνάντηση με τον Δήμο Θέρμου

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη ανησυχία, διαμαρτυρία και πλήρη αντίθεσή μας απέναντι στην απόφαση που αφορά την παύση λειτουργίας του Υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στο Θέρμο, ενός υποκαταστήματος ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική δραστηριότητα της ορεινής μας περιοχής.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση για την κατάργηση 204 υποκαταστημάτων πανελλαδικά, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, δημιούργησε εύλογο προβληματισμό και αναστάτωση. Το υποκατάστημα Θέρμου εξυπηρετεί περισσότερες από σαράντα (40) Δημοτικές Κοινότητες των Δήμων Θέρμου, Ναυπακτίας και Αγρινίου, πολλές εκ των οποίων είναι ορεινές, δυσπρόσιτες και με ελλιπή ή ανύπαρκτη συγκοινωνιακή κάλυψη.

Σημειώνουμε ότι το πλησιέστερο κατάστημα ΕΛΤΑ βρίσκεται στο Αγρίνιο, περίπου τριάντα (30) χιλιόμετρα από το Θέρμο, μέσω οδικών δικτύων που σε μεγάλο μέρος τους είναι ορεινά και δυσχερή, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Για δεκάδες Δημοτικές Κοινότητες που βρίσκονται ακόμη πιο απομακρυσμένες από το Θέρμο, η συνολική απόσταση που θα χρειαστεί να διανύσουν οι ηλικιωμένοι και οι κάτοικοι υπερβαίνει συχνά τα 50 και 60 χιλιόμετρα, χωρίς καμία δυνατότητα δημόσιας μετακίνησης.

Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθιστά πρακτικά αδύνατη την πρόσβαση σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες για τους κατοίκους του Δήμου Θέρμου και των όμορών Δήμων όπως προαναφέρθηκε.

Η τυχόν κατάργηση του υποκαταστήματος θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις όπως:

-Αποκλεισμό ηλικιωμένων και ευάλωτων πολιτών που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

-Επιβάρυνση επαγγελματιών, αγροτών και επιχειρήσεων που θα χρειάζεται να διανύουν μεγάλες και επικίνδυνες αποστάσεις.

-Υποβάθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, επιτείνοντας την ερήμωση μιας περιοχής ήδη ορεινής και δυσπρόσιτης.

-Δημιουργία συνθηκών άνισης πρόσβασης σε υπηρεσίες, αντίθετων προς την αρχή της κοινωνικής συνοχής.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Θέρμου είναι ο μοναδικός Δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχει επίσημο χαρακτηρισμό «ορεινού Δήμου», γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την προστασία και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Δήμος Θέρμου όσο και οι υπηρεσίες του διακινούν την αλληλογραφία τους μέσω του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Θέρμου, γεγονός που καθιστά την παρουσία του ακόμη πιο κρίσιμη για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πρόταση αξιοποίησης του κτηρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Θέρμου – Βιώσιμη και αμοιβαία επωφελής λύση

Στο πλαίσιο της αναζήτησης ουσιαστικής λύσης, σας ενημερώνουμε ότι στο Θέρμο υπάρχει διαθέσιμο το κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Θέρμου, το οποίο ανήκει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και παραμένει ανενεργό.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας για παραχώρηση ή αξιοποίηση του κτηρίου, στο παρελθόν αντιμετωπίσαμε είτε άρνηση είτε δυσανάλογες οικονομικές απαιτήσεις. Ωστόσο, ως Δήμος:

– έχουμε εκπονήσει πλήρη μελέτη επισκευής και αναβάθμισης,

-έχουμε προχωρήσει στη νομιμοποίησή του,

– και έχουμε διαμορφώσει συγκεκριμένο σχέδιο αξιοποίησης.

Το κτήριο είναι απολύτως κατάλληλο για τη στέγαση του Υποκαταστήματος ΕΛΤΑ Θέρμου και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:

Ουσιαστική μείωση του λειτουργικού κόστους για τα ΕΛΤΑ. Η μετεγκατάσταση στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου μειώνει άμεσα τα έξοδα στέγασης και συντήρησης.

Δυνατότητα πρόσθετων εσόδων για τα ΕΛΤΑ. Το κτήριο διαθέτει σημαντικούς πρόσθετους χώρους, κάτι που επιτρέπει:

– τη λειτουργία των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ με άνεση,

– και τη μίσθωση των υπόλοιπων χώρων σε δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιώτες, εξασφαλίζοντας νέα σταθερή πηγή εσόδων.

Πρόκειται για μια βιώσιμη, λειτουργική και αμοιβαία επωφελή λύση που εξυπηρετεί τόσο την εταιρεία όσο και την τοπική κοινωνία.

Αίτημα αυτοψίας και συνάντησης στο Θέρμο

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε:

Να επισκεφθείτε το Θέρμο για να πραγματοποιήσετε αυτοψία στο κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου και να διαπιστώσετε επί τόπου την καταλληλότητά του.

Να συμμετάσχετε σε επίσημη συνάντηση με τον Δήμο Θέρμου, ώστε να συζητήσουμε αναλυτικά:

-τις μεγάλες αποστάσεις και τις δυσκολίες πρόσβασης των κατοίκων,

-τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες της περιοχής,

– την τεχνική και οικονομική μελέτη του Δήμου,

-και κάθε εναλλακτική που μπορεί να εξασφαλίσει βιώσιμη λειτουργία του υποκαταστήματος.

Είμαστε απολύτως διαθέσιμοι για άμεση συνεργασία, τεχνική υποστήριξη και διευκόλυνση κάθε διαδικασίας.

Το Ταχυδρομείο Θέρμου, που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1882, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κρίκους της δημόσιας παρουσίας στην περιοχή μας. Η διατήρησή του δεν είναι μόνο λειτουργική ανάγκη, είναι θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας των κατοίκων μιας ορεινής περιοχής που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση για αυτοψία και συνάντηση στο Θέρμο.

Με εκτίμηση

Δήμαρχος Θέρμου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ