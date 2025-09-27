Παρέμβαση Δημάρχου Μεσολογγίου για τις αλλαγές στην Υγεία - Στήριξη στο Νοσοκομείο της πόλης

Παρέμβαση του Δημάρχου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Σπύρου Διαμαντόπουλου για τις προτεινόμενες διοικητικές αλλαγές στα νοσοκομεία της χώρας

Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στους οργανισμούς των νοσοκομείων της χώρας ανοίγουν ένα κρίσιμο κεφάλαιο για το μέλλον της δημόσιας υγείας. Στο Μεσολόγγι, όπου το νοσοκομείο αποτελεί το μοναδικό προπύργιο περίθαλψης για χιλιάδες πολίτες, αλλά και για τους όμορους Δήμους Ναυπακτίας και Ξηρομέρου, το ερώτημα είναι ξεκάθαρο: μιλάμε για αναβάθμιση και ισχυρότερες υπηρεσίες προς τους νοσηλευόμενους ή για το πρώτο βήμα της υποβάθμισης, μέσα από την υποστελέχωση και την κατεύθυνση σε έναν ρόλο κεντρικής μονάδας υγείας με σταδιακή μετατροπή σε Κέντρο Υγείας;

Η Δημοτική Αρχή τονίζει πως το Μεσολόγγι έχει ανάγκη από ένα νοσοκομείο ενισχυμένο με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με ουσιαστικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών, αλλά και με τη θεσμοθέτηση δυνατότητας ώστε οι Δήμοι της ηπειρωτικής χώρας να μπορούν, όπως ήδη συμβαίνει σε νησιωτικές περιοχές, να παρέχουν συμπληρωματικά κίνητρα, οικονομικά και στεγαστικά, για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών.

Παρά τον ιστορικό του ρόλο, το Μεσολόγγι παραμένει αναπτυξιακά αποκλεισμένο. Την ίδια στιγμή όμως, καταγράφονται βήματα προς μια θετική κατεύθυνση με προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης που θα αυξήσουν κατακόρυφα τις ανάγκες υγειονομικής κάλυψης και τη συχνότητα περιστατικών που χρειάζονται άμεση νοσηλεία. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ισχυρό και πλήρως στελεχωμένο νοσοκομείο.

«Θα παρακολουθήσουμε στενά τις προτάσεις που θα καταθέσει το Νοσοκομείο Μεσολογγίου και είμαι βέβαιος ότι θα στηρίζονται στα δίκαια αιτήματα της κοινωνίας μας. Είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε με όσα εργαλεία και δυνάμεις μας δίνει η θεσμική μας ιδιότητα το τελευταίο οχυρό που μας έχει απομείνει, το Δημόσιο Νοσοκομείο του Μεσολογγίου», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος.