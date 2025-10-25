Παραβόλα: Πλήθος πιστών και επισήμων στον μεγαλοπρεπή εσπερινό και τη λιτανεία του Αγίου Δημητρίου

Με κάθε επισημότητα και μεγάλη συμμετοχή κόσμου τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Παραβόλας Αγρινίου ο κατανυκτικός εσπερινός και η λιτανεία της εικόνας προς τιμήν του πολιούχου του χωριού.

Η λαμπρή ακολουθία συγκέντρωσε το απόγευμα του Σαββάτου (25.10.25) πλήθος πιστών που γέμισαν τον ναό για να παρακολουθήσουν τα εγκώμια μπροστά στην εικόνα του μαρτυρίου του Αγίου. Τον εσπερινό προεξήρχε και κήρυξε ο σεβαστός πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως, π. Θεόκλητος Ράπτης, ενώ το παρών στη εορταστική ακολουθία, έδωσε και ο Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Γιώργος Παπαναστασίου.

Μετά το πέρας του εσπερινού, ακολούθησε λιτανεία της εικόνας του Αγίου Δημητρίου, με τους πιστούς να ακολουθούν με κατάνυξη, τιμώντας έτσι την παράδοση και συμμετέχοντας σε ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά γεγονότα της περιοχής.

Η φετινή τελετή των «Δημητρίων Β» συνεχίζει την παράδοση της μεγάλης εβδομάδας του Αγίου Δημητρίου, όπως γίνεται στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.. Tην Κυριακή 26.10.25 το πρωί θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, ο Πανηγυρικός εορτασμός του Αγίου Δημητρίου, Ιερουργούντος του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ, Γιώργος Παπαναστασίου αναφέρει:

«Σήμερα συμμετείχαμε στον εσπερινό του Αγίου Δημητρίου Παραβόλας, τιμώντας τον πολιούχο και προστάτη της κοινότητας. Χρόνια πολλά Παραβόλα».

Δείτε φωτογραφίες: