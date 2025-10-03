Παραβόλα Αγρινίου: Ξεκίνησαν οι εργασίες για το νέο Κέντρο Νεότητας - Πνευματικό Κέντρο

Ξεκίνησαν στην Παραβόλα Αγρινίου οι εργασίες για το νέο Κέντρο Νεότητας - Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου.

Η νέα δομή, που υλοποιείται έπειτα από τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Ιερά Μητρόπολη, αναμένεται να αποτελέσει χώρο φιλοξενίας και ανάπτυξης δραστηριοτήτων της ενορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ναού, στο νέο Πνευματικό Κέντρο θα λειτουργήσει δανειστική βιβλιοθήκη, αρχονταρίκι, κατηχητικές συνάξεις, κύκλοι μελέτης της Αγίας Γραφής, καθώς και εσπερινές ομιλίες.

Παράλληλα, θα στεγαστεί και το Μουσείο Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Ενορίας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Οι εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και στόχος είναι το έργο να παραδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: thermonews.gr