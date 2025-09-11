Παραβόλα Αγρινίου: «Έφυγε» ο 77χρονος Ελευθέριος Κολοβός, συνταξιούχος υπάλληλος ΕΛΤΑ.

Παραβόλα Αγρινίου: «Έφυγε» ο 77χρονος Ελευθέριος Κολοβός, συνταξιούχος υπάλληλος ΕΛΤΑ.
Η Παραβόλα Αγρινίου πενθεί, καθώς πέθανε ο συνταξιούχος υπάλληλος ΕΛΤΑ, Ελευθέριος Κολοβός σε ηλικία 77 ετών.

 

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Παραβόλας.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα, από τις 10:30 π.μ., ώστε συγγενείς και φίλοι να μπορέσουν να απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν τα παιδιά, τα εγγόνια, οι αδελφές, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αγρίνιο: Η αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου θα φέρει το όνομα Νικολάου Γράψα

Αγρίνιο: Η αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου θα φέρει το όνομα Νικολάου Γράψα

Το Δ.Σ. της Γυμναστικής Εταιρείας στο Αγρίνιο αποφάσισε η αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου να ονομαστεί σε «Αίθουσα Νικολάου Γράψα», τιμώντας τη μνήμη του

11 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ, ΕΛΤΑ, θάνατος, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;