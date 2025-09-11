Παραβόλα Αγρινίου: «Έφυγε» ο 77χρονος Ελευθέριος Κολοβός, συνταξιούχος υπάλληλος ΕΛΤΑ.

Η Παραβόλα Αγρινίου πενθεί, καθώς πέθανε ο συνταξιούχος υπάλληλος ΕΛΤΑ, Ελευθέριος Κολοβός σε ηλικία 77 ετών.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Παραβόλας.

Η σορός θα βρίσκεται στην Εκκλησία μισή ώρα νωρίτερα, από τις 10:30 π.μ., ώστε συγγενείς και φίλοι να μπορέσουν να απευθύνουν το ύστατο χαίρε.

Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν τα παιδιά, τα εγγόνια, οι αδελφές, τα ανίψια και λοιποί συγγενείς.