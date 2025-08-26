Παραβόλα Αγρινίου: Χωρίς νερό 8.500 στρέμματα - Αγώνας δρόμου από το ΤΟΕΒ

Χωρίς νερό κινδυνεύουν να μείνουν 8.500 στρέμματα στην Παραβόλα Αγρινίου καθώς, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Συνείδηση», με δικαστική απόφαση κόβεται το ρεύμα στα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ.

Από σαράντα κύματα πέρασε και περνά ο ΤΟΕΒ Παραβόλας σχετικά με το ρεύμα στα αντλιοστάσιά του, όμως αυτή την στιγμή βρίσκεται στην δυσκολότερη θέση που έχει βρεθεί ποτέ μέχρι και σήμερα!

Και αυτό γιατί εκδόθηκε η δικαστική απόφαση βάσει της οποίας τα επόμενα 24ωρα θα διακοπεί η ηλεκτροδότηση στα αντλιοστάσια του και κατ’ επέκταση οι αγρότες δεν θα έχουν νερό για να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους…

Με άλλα λόγια και σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Παραβόλας, Γιάννη Ματζανά (φωτ.), 8.500 στρέμματα δεν θα έχουν νερό να ποτιστούν τις καλλιέργειές τους και 900 με 1.000 οικογένειες τουλάχιστον θα είναι με την πλάτη στον τοίχο σε οικονομικό επίπεδο, διότι αυτή την στιγμή στην ευρύτερη περιοχή της Παραβόλας όλες οι καλλιέργειες χρειάζονται νερό τουλάχιστον για τους επόμενους δύο μήνες!

Ο κ. Ματζανάς μιλώντας στη «Συνείδηση» ανέλυσε το ζήτημα και το πώς φτάσαμε στο σημείο αυτό, ωστόσο περιέγραψε τις επόμενες κινήσεις του ΤΟΕΒ με νέα ασφαλιστικά μέτρα και την προσπάθεια να γίνει ρύθμιση του χρέους προς το τέλος της χρονιάς.

Συγκεκριμένα ο κ. Ματζανάς ανέφερε: «Δεν περίμενα να καθυστερήσει τόσο πολύ η απόφαση και να βγει τώρα. Την περιμένουμε από τον Απρίλιο. Στο τέλος της εβδομάδας θα κόψουν το ρεύμα και κατά συνέπεια το νερό από τον ΤΟΕΒ. Όλη η περιοχή είναι γεμάτη με καλλιέργειες αυτή την στιγμή, είτε ελιάς τύπου καλαμών, είτε με κηπευτικά που είναι για τις λαϊκές αγορές του Αγρινίου. Η αρνητική αυτή απόφαση και μάλιστα αυτή τη χρονική στιγμή είναι ότι χειρότερο μπορούσε να συμβεί. Όλος ο κόσμος περιμένει να έρθει το φθινόπωρο να γίνει η συγκομιδή και για δύο μήνες τώρα θα χάσουμε κυριολεκτικά τα πάντα.

Θέλω να πιστεύω ότι θα καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι λογικό. Δεν μπορούμε να χάσουμε τα πάντα. 8.500 στρέμματα δεν θα έχουν νερό να ποτιστούν. Τι θα γίνουν τόσες καλλιέργειες; Απ’ αυτές περιμένουν οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και τα έξοδά τους. Από τα στρέμματα αυτά εξαρτούνται αποκλειστικά σε οικονομικό επίπεδο περισσότερες από 900 με 1.000 οικογένειες.

Θα κινηθούμε όσο μπορούμε γρηγορότερα. Το πιθανότερο είναι να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα, για τους μήνες που έχουν απομείνει, διότι μετά ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και να μπορέσουμε ως ΤΟΕΒ να κάνουμε ρύθμιση, ώστε να μην βρεθούμε ξανά σε τόσο δυσμενή θέση.

Μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε ρύθμιση, διότι δεν υπήρχαν χρήματα. Τώρα όμως συγκεντρώθηκαν κάποια χρήματα και προσπαθούμε να δώσουμε λύση. Το Δεκέμβριο που γίνονται οι εισπράξεις της χρονιάς θα έχουμε περισσότερα χρήματα, τότε θα μπορούμε να κάνουμε μια ρύθμιση, γιατί και σ’ αυτή την περίπτωση χρειάζεται προκαταβολή και εγγύηση που ως τώρα δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουμε τα χρήματα που απαιτούνται γι’ αυτές τις διαδικασίες, αλλά από αυτό το σημείο και μετά θα τα έχουμε.

Αυτή τη στιγμή όμως βρισκόμαστε στην χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσαμε να βρεθούμε. Όλα τα χωράφια είναι γεμάτα με προϊόντα, με εμπορεύματα δηλαδή και περιμένουν νερό και αυτή την στιγμή βρήκε η απόφαση για διακοπή. Η Πολιτεία θέλω να πιστεύω πως θα μας βοηθήσει για δύο μήνες.

Αν δεν μας βοηθήσουν για τους δύο αυτούς μήνες, τότε δεν θα μπορεί να πληρώσει κανείς, γιατί θα χάσουν οι αγρότες της περιοχής τις καλλιέργειές τους, θα χάσουν δηλαδή το εισόδημά τους και δεν θα έχουμε ούτε ΤΟΕΒ. Δεν πρέπει να χαθούν τα πάντα για δύο μήνες. Πρέπει να μας δώσουν άμεσα ρεύμα.

Το χρέος αυτό το παραλάβαμε, δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Πριν δύο χρόνια που ανέλαβε το σημερινό ΔΣ την διοίκηση του ΤΟΕΒ Παραβόλας παρέλαβε και το χρέος προς την ΔΕΗ ύψους 300.000 ευρώ. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις και η ΔΕΗ δεν θέλει να ρίξει λίγο νερό στο κρασί της και να χρεώσει τις κιλοβατώρες που έχουν καεί, αλλά όχι και τους τόκους τους, που θέλουμε να τους βάλουμε σε ρύθμιση. Δεν ευθύνεται ο κόσμος, οι αγρότες και εμείς, η σημερινή δηλαδή διοίκηση, αν κάποιοι στο παρελθόν δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Οι αγρότες πλήρωσαν και τότε και τώρα. Ζητάμε να πληρώσουμε το κεφάλαιο και να βοηθήσει η ΔΕΗ στους τόκους με ρύθμιση».

Κώστας Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»