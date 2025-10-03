Παρατείνεται ως και το τέλος του μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρέμβασης σε έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων, ταμίευσης και αρδευτικών

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρέμβασης Π3-73-1.1: «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» - Δράση 2: «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων». Νέα καταληκτική ημερομηνία: 31 Οκτωβρίου 2025

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Kώστας Τσιάρας, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα ανακοινώνουν την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-73-1.1: «Έργα Υποδομών Εγγείων Βελτιώσεων» - Δράση 2: «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων για νέα έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 23:59:59.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 169.000.000,00 ευρώ, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων.

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Δ/νση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, Δ/νση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

Περιφέρειες (Αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων).

Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν:

Εκσυγχρονισμό υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών.

Ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Έργα ταμίευσης νερού και συνοδά αρδευτικά δίκτυα.

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στην άρδευση.

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και γεωργίας ακριβείας.

Χρήση ανακυκλωμένων υδάτων.

Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Η παρέμβαση εφαρμόζεται στις αγροτικές περιοχές όλης της Χώρας.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης πράξης ορίζεται το ποσό των 5.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ως μέγιστος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης πράξης ορίζεται το ποσό των 105.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Με τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν ενισχύεται η αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία μέσω παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των χειμερινών απορροών και παρεμβάσεων που στοχεύουν στη μείωση των απωλειών ύδατος.

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ), (https://cspis.opekepe.gov.gr/CRDIIS/#/login), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/έγγραφα.

Η 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΨΙΦΖ4653ΠΓ-ΒΗ1) έχει αναρτηθεί στις επίσημες ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr) και του ΣΣ ΚΑΠ (www.agrotikianaptixi.gr).