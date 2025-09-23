Παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων στο πλαίσιο του Leader - ΠΑΑ 2014-2022

Παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης υλοποίησης των έργων στο πλαίσιο του Leader - ΠΑΑ 2014-2022 με νέα καταληκτική ημερομηνία, 31 Οκτωβρίου 2025.

Η ανακοίνωση:

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 η προθεσμία για την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο των υπομέτρων 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» και 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2022.

Η απόφαση για την παράταση ανακοινώθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με την αρμόδια Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλείσιμο του ΠΑΑ 2014-2022, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των δαπανών είναι η 31.12.2025, κρίνεται αναγκαία η επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των πράξεων προκειμένου ναεπιτευχθεί:

η απρόσκοπτη υλοποίηση των απαραίτητων διοικητικών ελέγχων, και

η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των ενωσιακών πόρων

Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις τροποποίησης του υπομέτρου 19.2 «4 η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1337/04.05.2022 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04.08.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4” (Β΄3702)» (Β’ 2310)» ΑΔΑ: 9ΩΚ44653ΠΓ και του υπομέτρου 19.3 «3 η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6059/22.12.2022 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 153/22- 01-2021 (B΄326) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του υπο-μέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (B΄6850)» ΑΔΑ: Ψ3ΖΚ4653ΠΓ-ΛΞΓ, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ: www.agrotikianaptixi.gr.