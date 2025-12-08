Παράταξη Πιστιόλα: Σταθερά και με προτάσεις στο πλευρό των αγροτών

Σταθερά και με προτάσεις στο πλευρό των αγροτών η παράταξη του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Κώστα Πιστιόλα, «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά».

Η ανακοίνωση:

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου το επίκαιρο θέμα των εκρηκτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος έτυχε ομοθυμίας, με την μείζονα αντιπολίτευση σαφώς να εκφράζει τη συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των ανθρώπων της παραγωγής.

Ωστόσο, τα προβλήματα αυτά δεν λύνονται με διαπιστώσεις και έκφραση στήριξης. Υπενθυμίζουμε την Ανοιχτή Πρόταση – Κάλεσμα Συνεργασίας για την επίτευξη ενός στόχου που ξεπερνά τα καθημερινά και τετριμμένα, όπως κατατέθηκε από την παράταξη «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά», στις 7/6/2024.

Η κλιματική αλλαγή, η επισιτιστική κρίση και η ανάγκη διαφύλαξης των φυσικών πόρων, προβάλουν ως κυρίαρχα ζητήματα σήμερα στον κόσμο.

Μπορεί κατά τις πολλές προηγούμενες δεκαετίες ο αγροτικός τομέας να ακολούθησε το πρότυπο της βιομηχανοποίησης με εντατικές εκμεταλλεύσεις, ωστόσο ο στόχος της αύξησης της παραγωγής αποδείχθηκε ότι στηρίχθηκε σε εντελώς εσφαλμένες αντιλήψεις, οι οποίες εν τέλει δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα υποτίθεται ότι θα έλυναν.

Οι αγρότες οφείλουν να στραφούν σε βιώσιμα μοντέλα γεωργίας και κτηνοτροφίας, αφήνοντας οριστικά πίσω τα λάθη του παρελθόντος. Η οικογενειακή γεωργία όχι μόνο δεν συνιστά οπισθοδρόμηση, αλλά είναι ίσως η γεωργία του μέλλοντος, πολύ περισσότερο όταν συνδυάζεται με αγροοικολογικά χαρακτηριστικά και εκτείνεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παράλληλων δράσεων.

Οι πολίτες, άλλωστε, αναζητούν ασφαλή τρόφιμα και οι παραδοσιακοί μέθοδοι καλλιέργειας, παραγωγής, επεξεργασίας, όχι μόνο εγγυόνται την ασφάλεια, αλλά θωρακίζουν την παγκόσμια αγροβιοποικιλότητα και την αειφορία την φυσικών πόρων.

Την ίδια στιγμή, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη να ξαναβρεί τις παραδοσιακές οικογενειακές του αξίες. Ο βασισμένος στην αλληλεγγύη, στην κατανόηση, στις πεποιθήσεις, στις παραδόσεις, στα έθιμα τρόπος ζωής, είναι, κατά κοινή παραδοχή, το ελιξίριο για την αναγέννηση που οι κοινωνίες επιζητούν.

Σε μεγάλο βαθμό αυτά τα χαρακτηριστικά παραμένουν αυτούσια, αναλλοίωτα στο χρόνο, σε πολλές αγροτικές περιοχές της πατρίδας μας, σαφώς και στο Δήμο Αγρινίου. Εδώ θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα πρότυπο «αγροτικό χωριό» (αγροπεριβαλλοντικό, αγροτουριστικό), με πλήρη αυτονομία και απεξάρτηση απ’ τα «ζιζάνια» του σύγχρονου καταναγκαστικού τρόπου ζωής. Ένα «αγροτικό χωρίο», όπου οι κάτοικοι θα καλύπτουν οι ίδιοι το σύνολο των αναγκών τους, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν σε εξωγενείς λύσεις. Να παράγουν τρόφιμα και προϊόντα οικοτεχνίας, ενέργεια με φωτοβολταϊκά και βιομάζα, λιπάσματα για τις καλλιέργειές τους από κομποστοποίηση των υπολειμμάτων, να χρησιμοποιούν φυσικούς εξολοθρευτές για την αντιμετώπιση βλαπτικών οργανισμών και οικολογικούς τρόπους προστασίας.

Να έχουν την οικοτουριστική υπόσταση που θα δώσει πρόσθετη αξία σ’ αυτό που κάνουν. Με φυσικό φαρμακείο από αυτά που τόσο απλόχερα προσφέρει η φύση, με σχολείο αγροτικό και εφαρμοσμένη έρευνα στις ίδιες τους τις εκμεταλλεύσεις, με ανακύκλωση – ολοκληρωμένη διαχείριση του πλούτου που παράγουν. Με το δικό τους κτηνιατρείο, το δικό τους παραδοσιακό τυροκομείο, το ελαιοτριβείο, τη μονάδα επεξεργασίας ζωοτροφών. Με παραγωγή ειδών λαϊκής τέχνης. Με χωμάτινες ή άλλες δεξαμενές σε ένα αυτόνομο σύστημα άρδευσης, που θα αξιοποιεί τον πολύτιμο φυσικό πόρο με σεβασμό.

Ένα πρότυπο «αγροτικό χωριό», που ενδεχομένως δεν θα χρειάζεται καν χρήματα για να λειτουργήσει και για να έχουν οι κάτοικοι το σύνολο των παροχών που απαιτούνται, στο πλαίσιο ίσως της ανταλλακτικής οικονομίας, σε είδη και έργα. Ένα παγκόσμιο παράδειγμα του τι είναι και τι σημαίνει αγροτική παραγωγή! Ένα οικουμενικό πρότυπο, που θα μπορούσε να αναδείξει τον τόπο μας σε υπόδειγμα αγροκτηνοτροφικής ζωής και οικοτουριστικής παραγωγής. Εξυπακούεται, με τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και απαραίτητων υποδομών.

Στο Δήμο Αγρινίου υπάρχουν πολλές επιλογές για ένα τέτοιο μοντέλο, που είναι απολύτως βέβαιο ότι θα αποτελούσε την ατμομηχανή για την όμοιων χαρακτηριστικών ανάπτυξη όλης της περιοχής. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε, να προτείνουμε, να σχεδιάσουμε, να συνδιαμορφώσουμε.

Και μαζί να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των ήδη κατατεθειμένων προτάσεων, που αποτελούν μέρος του προγράμματός μας, όπως:

Το σχεδιασμό και υλοποίηση πρωτοβουλίας για τη διάθεση τοπικών προϊόντων στα σχολεία μας, τόσο στα κυλικεία όσο και μέσω των σχετικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Το σχεδιασμό και υλοποίηση ενημερωτικής εκστρατείας για τα τοπικά αγροτικά προϊόντα

Την ανάληψη πρωτοβουλιών απ’ το Δήμο για την πιστοποίηση προϊόντων αγροδιατροφής του τόπου μας ως ΠΟΠ/ΠΓΕ

Τη διοργάνωση μεγάλης αγροτικής έκθεσης

Την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων αγροδιατροφής μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας ειδικού Τμήματος στη διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα κατευθύνει και θα καθοδηγεί τους αγρότες

Την καθημερινή λειτουργία του Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς και την παράλληλη λειτουργία ανάλογων χώρων πώλησης προϊόντων τοπικών παραγωγών σε σημεία της πόλης και των Δημοτικών Ενοτήτων

Την καθιέρωση Τοπικού Σήματος Ποιότητας για τα προϊόντα μας

Όλα τα παραπάνω και μπορούν και πρέπει να γίνουν. Η δημιουργία του πρώτου και μοναδικού «αγροτικού χωριού», όπως το περιγράψαμε προηγουμένως, είναι στόχος εφικτός. Αρκεί να το πιστέψουμε και να το τολμήσουμε.

Η δημοτική παράταξη «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά» έχει δεσμευτεί στην οραματική πολιτική για τον τόπο μας. Έχουμε χάσει όμως πολύτιμο χρόνο. Και δεν υπάρχει λόγος να χάσουμε περισσότερο…

Η πρόταση, λοιπόν, είναι προς όλους όσοι μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες και πιστεύουν ότι μπορούμε ως κοινωνία να κάνουμε τη μεγάλη διαφορά.