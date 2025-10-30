Παράταξη Πιστιόλα: «Η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε επιδεικτικά να καταθέσει τα στοιχεία για τις απευθείας αναθέσεις

Ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη του Κώστα Πιστιόλα, αναφέροντας ότι η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε επιδεικτικά να καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο τον αριθμό των απ’ ευθείας αναθέσεων και το συνολικό τους ποσό.

Η ανακοίνωση:

Στη συνεδρίαση της Λογοδοσίας, η παράταξη «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά», κατέθεσε, κατά τα προβλεπόμενα, μια σειρά ερωτημάτων, με τη Δημοτική Αρχή να έχει όλο το χρόνο μπροστά της ώστε να προετοιμαστεί και να μπορεί να απαντήσει ολοκληρωμένα και με συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό, άλλωστε είναι και το νόημα αυτής της διαδικασίας….

Το θέμα της Πολεοδομίας Αγρινίου ανέδειξε ο Παναγιώτης Καψάλης, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να εξηγήσει τι σημαίνει και σε τι αποσκοπεί η μετακίνηση υπαλλήλων στην Τεχνική Υπηρεσία και ποια εν τέλη είναι η στάση της έναντι της απόφασης της κυβέρνησης να καταργήσει ουσιαστικά τις υπηρεσίες. Ο κ. Καψάλης εξήγησε τη σημασία της συγκεκριμένης υπηρεσίας, τονίζοντας τη συμβολή της σε θέματα του δήμου και

των πολιτών, θέτοντας μία σειρά από ερωτήματα.

Σημειώνουμε ότι η περίπλοκη πολεοδομική νομοθεσία έχει γίνει δαιδαλώδης, η δε ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν λύνει τα πραγματικά προβλήματα των δημοτών.

Μπορεί να σταθεί ένα σχήμα «τυπικής» μετακίνησης και εν τέλει πόσο «τυπική» είναι αυτή η μετακίνηση; Ο κ. Καψάλης ζήτησε να διασφαλιστεί ο υπηρεσιακός χαρακτήρας των συγκεκριμένων υπαλλήλων, θέτοντας ευρύτερα ζητήματα σχετικά με τις δημοτικές πολεοδομίες.

Τη σκυτάλη έπειτα πήρε ο Λευτέρης Αραχωβίτης, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για τις απ’ ευθείας αναθέσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι για ανάθεση έργου μέχρι 30.000 (χωρίς ΦΠΑ) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Δεν υπάρχει υποχρέωση αποστολής συγκεκριμένου αριθμού προσκλήσεων, ωστόσο, προτείνεται (και είναι καλή πρακτική) να αποσταλούν τουλάχιστον τρεις (3) προσκλήσεις σε οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι.

Η Εθνική αρχή Δημοσίων συμβάσεων και πολλές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικόν προτείνουν:

Παρότι δεν είναι υποχρεωτικό, είναι καλό να ζητούνται 2-3 προσφορές, ώστε να τεκμηριώνεται η επιλογή και η οικονομικότητα.

Η λήψη πολλαπλών προσφορών επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας οικονομικά και ποιοτικά λύσης και

μειώνει τις πιθανότητες υπερτιμολόγησης και διασφαλίζει την καλύτερη τιμή.

Με βάση τα ανωτέρω, η Δημοτική Αρχή κλήθηκε να απαντήσει σε πόσες από τις αναθέσεις που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της τελευταίας θητείας της έως και σήμερα

Α) Εστάλη μία μόνο πρόσκληση ενδιαφέροντος

Β) Εστάλησαν δύο ή τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντος

Γ) Εστάλησαν περισσότερων των τριών προσκλήσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Και το κυριότερο:

Δ) Πόσες ήταν στο σύνολο αυτές οι αναθέσεις και ποιος ο συνολικός τους προϋπολογισμός.

Η απάντηση της Δημοτικής Αρχής την αφήνει ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη, διότι απλά δεν υπήρξε απάντηση. Ούτε στο πόσες απ’ ευθείας αναθέσεις έγιναν ούτε στο ποιο ήταν το συνολικό ποσό σε αυτές ούτε στο σε πόσες από αυτές υπήρξε δεύτερη ή τρίτη πρόσκληση. Το μόνο που υπήρξε ήταν η παραπομπή στο Διαύγεια και στις Υπηρεσίες.

Σημειώνουμε πως στη διατύπωση της ερώτησης δεν υπήρξε το παραμικρό υπονοούμενο περί παρατυπιών. Ωστόσο, ζητήθηκαν στοιχεία τα οποία η Δημοτική αρχή επιδεικτικά αρνήθηκε να παραθέσει. Γιατί άραγε; Φοβήθηκε κάτι ή δεν θέλει να μάθουν οι δημότες πόσες απ’ ευθείας αναθέσεις έγιναν και ποιο το ύψος αυτών; Οι πολίτες βγάζουν τα συμπεράσματά τους….

Το θέμα της Ενεργειακής Κοινότητας του Δήμου και της συμμετοχής του στην Ενεργειακή Κοινότητα της Περιφέρειας Δ. Ε., έθεσε απ’ την πλευρά του ο Νίκος Γκρίζης, υπενθυμίζοντας ότι τελικά μείναμε με τους πανηγυρισμούς του δημάρχου και τους διθυράμβους για τη μεγάλη του επιτυχία, που και αυτή αποδείχθηκε… πομφόλυγα. Πρόκειται για θέμα που παρά την αρχική αισιοδοξία για τις λύσεις που θα έδινε σε ενεργειακό, οικονομικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο, δεν έχει προχωρήσει, με το Δήμο να χάνει τελικά και την Ενεργειακή Κοινότητα και το πρόγραμμα «Απόλλων». Το αποτέλεσμα είναι και πάλι το γνωστό σε όλους μας πια «μηδέν εις το πηλίκον», το οποίο η παράταξη «Αγρίνιο – Πάμε Ψηλά» αρνείται να αποδεχθεί και ποτέ δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με αυτό.

Ο κ. Γκρίζης τόνισε πως η παράταξη είναι διατεθειμένη να συνδράμει με καλή διάθεση και θετικό τρόπο όπου, όταν και όσο της ζητηθεί, όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά για το σύνολο των ζητημάτων του Δήμου.