Παράνομο κυνήγι στον Αστακό: Θηροφύλακες εντόπισαν 2 άνδρες με ηχομιμητικές συσκευές

Συλλήψεις για παράνομο κυνήγι σημειώθηκαν στον Αστακό Ξηρομέρου, όταν θηροφύλακες εντόπισαν δύο άνδρες με ηχομιμητικές συσκευές.

Στις πρωινές ώρες του Σαββάτου (13.9.25) σημειώθηκε σημαντική επιτυχία της Θηροφυλακής στην ευρύτερη περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr Κατά τη διάρκεια ολονύχτιας συντονισμένης επιχείρησης των θηροφυλάκων της Δ’ ΚΟΣΕ σε συνεργασία με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Αμφιλοχίας, Θέρμου, Μεσολογγίου, Βόνιτσας και Γαβαλούς, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί άνδρες οι οποίοι θήρευαν παράνομα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποιούσαν παράνομες ηχομιμητικές συσκευές προκειμένου να προσελκύσουν θηράματα, σε περιοχή όπου η θήρα δεν επιτρέπεται αυτή την περίοδο.

Οι θηροφύλακες προχώρησαν άμεσα σε κατάσχεση του εξοπλισμού (συσκευές και μέσα θήρευσης), ενώ η υπόθεση πήρε ήδη τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Παράνομη θήρα – Μάστιγα για το περιβάλλον

Η χρήση ηχομιμητικών συσκευών και η θήρα εκτός επιτρεπόμενης περιόδου αποτελούν σοβαρά αδικήματα που βλάπτουν το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Οι θηροφύλακες των κυνηγετικών συλλόγων σε όλη την Αιτωλοακαρνανία βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση, πραγματοποιώντας ελέγχους μέρα και νύχτα, ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα.