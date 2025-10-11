Παράνομη υλοτομία στην Πεντάλοφο Μεσολογγίου Έκοψαν αιωνόβια βελανιδιά

Παράνομη υλοτομία στην Πεντάλοφο Μεσολογγίου, με μια αιωνόβια βελανιδιά που εντοπίστηκε κομμένη, πιθανότατα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξύλα είχαν ήδη απομακρυνθεί από το σημείο πριν φτάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε περιπτώσεις παράνομης υλοτομίας που έχουν καταγραφεί τόσο στον Δήμο Μεσολογγίου όσο και στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Δασάρχης Μεσολογγίου επισήμανε ότι «χωρίς σχετική άδεια από το Δασαρχείο απαγορεύεται η κοπή κάθε δέντρου, ακόμη και αν έχει ξεραθεί, πλην όσων έχουν πέσει στο έδαφος με φυσικό τρόπο».

Δείτε το βίντεο:

Το Δασαρχείο Μεσολογγίου βρίσκεται σε καθημερινή επιφυλακή, πραγματοποιώντας ελέγχους και περιπολίες σε ορεινές και αγροτικές περιοχές, με στόχο την αποτροπή νέων περιστατικών παράνομης υλοτομίας. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για κάθε ύποπτη δραστηριότητα που μπορεί να απειλήσει το φυσικό περιβάλλον.

Πηγή: nafpaktianews.gr