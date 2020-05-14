ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΝαυπακτοςΠαράλληλη λαϊκή αγορά από αυτό το Σάββατο στην Ναύπακτο

Παράλληλη λαϊκή αγορά από αυτό το Σάββατο στην Ναύπακτο

Ναυπακτος
Παράλληλη λαϊκή αγορά από αυτό το Σάββατο στην Ναύπακτο

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι προχωρά στη λειτουργία παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς από αυτό το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 και για ένα μήνα.  Πιο συγκεκριμένα, η παράλληλη λαϊκή αγορά θα πραγματοποιείται κατά την ίδια ημέρα και κατά τις ίδιες ώρες με την ήδη υπάρχουσα, δηλαδή κάθε Σάββατο, από τις 6:30 έως τις 14:00, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην περιοχή του Γριμπόβου Ναυπάκτου, δίπλα στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης.

Ακολουθεί ο πίνακας με την εκ περιτροπής συμμετοχή των παραγωγών και πωλητών των λαϊκών αγορών για τον μήνα Μάιο:

 

ΛΑΪΚΗ 16.5.2020
ΔΥΤΙΚΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΥΣΣΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

 

ΛΑΪΚΗ 16.5.2020
ΠΑΖΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΙΟΚΩΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΦΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ  
ΚΡΙΓΚΟΣ ΤΙΜΟΣ  
ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ  
ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

ΛΑΪΚΗ 23.5.2020
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ (ΣΚΑ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΙΟΚΩΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΦΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ  
ΚΡΙΓΚΟΣ ΤΙΜΟΣ  
ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ  
ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

ΛΑΪΚΗ 23.5.2020
ΠΑΖΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΥΣΣΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

 

ΛΑΪΚΗ 30.5.2020
ΔΥΤΙΚΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ)
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΥΣΣΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  
ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ  
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

 

ΛΑΪΚΗ 30.5.2020
ΠΑΖΑΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΛΙΟΚΩΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΦΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΟΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ  
ΚΡΙΓΚΟΣ ΤΙΜΟΣ  
ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ  
ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

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