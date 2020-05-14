Παράλληλη λαϊκή αγορά από αυτό το Σάββατο στην Ναύπακτο

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι προχωρά στη λειτουργία παράλληλης υπαίθριας λαϊκής αγοράς από αυτό το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 και για ένα μήνα. Πιο συγκεκριμένα, η παράλληλη λαϊκή αγορά θα πραγματοποιείται κατά την ίδια ημέρα και κατά τις ίδιες ώρες με την ήδη υπάρχουσα, δηλαδή κάθε Σάββατο, από τις 6:30 έως τις 14:00, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην περιοχή του Γριμπόβου Ναυπάκτου, δίπλα στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης.
Ακολουθεί ο πίνακας με την εκ περιτροπής συμμετοχή των παραγωγών και πωλητών των λαϊκών αγορών για τον μήνα Μάιο:
|ΛΑΪΚΗ 16.5.2020
|ΔΥΤΙΚΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ)
|ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
|ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
|ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΛΥΣΣΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
|ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΛΑΪΚΗ 16.5.2020
|ΠΑΖΑΡΙΑ
|ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
|ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΚΟΛΙΟΚΩΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
|ΠΑΦΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΟΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|ΚΡΙΓΚΟΣ ΤΙΜΟΣ
|ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΛΑΪΚΗ 23.5.2020
|ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ (ΣΚΑ)
|ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
|ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΚΟΛΙΟΚΩΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
|ΠΑΦΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΟΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|ΚΡΙΓΚΟΣ ΤΙΜΟΣ
|ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΛΑΪΚΗ 23.5.2020
|ΠΑΖΑΡΙΑ
|ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
|ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
|ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΛΥΣΣΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
|ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΛΑΪΚΗ 30.5.2020
|ΔΥΤΙΚΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ)
|ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
|ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
|ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΛΥΣΣΑΡΗ ΑΡΓΥΡΗ
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
|ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΝΙΦΟΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|ΠΑΠΑΣΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΜΑΡΙΑ
|ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|ΛΑΪΚΗ 30.5.2020
|ΠΑΖΑΡΙΑ
|ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
|ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
|ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΚΟΛΙΟΚΩΤΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ
|ΠΑΦΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΚΟΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
|ΚΡΙΓΚΟΣ ΤΙΜΟΣ
|ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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