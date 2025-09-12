Παραλίγο τραγωδία στο Αγρίνιο: Αδέσποτα επιτέθηκαν σε οικογένεια με μωρό στο πάρκο

Παραλίγο τραγωδία στο Αγρίνιο όταν αγέλη από αδέσποτα επιτέθηκαν ξαφνικά σε οικογένεια με μωρό, κοντά στο πάρκο.

Το ανησυχητικό περιστατικό, το οποίο συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (11.9.25) καταγγέλλει η νεαρή μητέρα. Όπως αναφέρει, την ώρα που περπατούσε κοντά στο πάρκο Αγρινίου έχοντας το μωρό της στο καρότσι, δέχθηκε ξαφνική επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων. Στο σημείο βρισκόταν σε μικρή απόσταση και ο σύζυγός της με τον σκύλο τους. Με δυνατές φωνές και ρίχνοντας νερά κατάφεραν να απομακρύνουν τα ζώα.

Σύμφωνα με την ίδια, στην περιοχή γύρω από το πάρκο κυκλοφορούν τουλάχιστον τέσσερα σκυλιά που έχουν στο παρελθόν δαγκώσει ξανά πολίτες, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους. Από τις φωνές αρκετοί γείτονες βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους, ενώ η οικογένεια ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία για το περιστατικό.

Η μητέρα, εμφανώς σοκαρισμένη, κατέγραψε σε βίντεο διάρκειας τεσσάρων λεπτών την εμπειρία της, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που έζησε. «Σήμερα ήμουν εγώ, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος η κάποιο παιδάκι. Σας εύχομαι να μην το ζήσετε», δηλώνει, θέτοντας το ερώτημα: «Ποιος είναι υπεύθυνος τελικά για τα αδέσποτα».