Παραλίγο θανατηφόρο τροχαίο στην Πύργου - Πατρών: ΙΧ χωρίς φώτα έκανε αναστροφή και προκάλεσε χάος

Παραλίγο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο, Πύργου - Πατρών, όταν ΙΧ χωρίς φώτα έκανε αναστροφή και προκάλεσε χάος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (8.9.25) στην Εθνική Οδό Πύργου – Πατρών, λίγα μόλις μέτρα πριν τον κόμβο Παλουκίου.

Ένα αυτοκίνητο, χωρίς… φώτα -που κινούνταν προς Πύργο, επιχείρησε να κάνει επικίνδυνη αναστροφή επάνω στην εθνική, βάζοντας σε… θανάσιμο κίνδυνο τους διερχόμενους οδηγούς.

Οδηγός που κινούνταν προς Αμαλιάδα, μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, πάτησε φρένο και άρχισε να κορνάρει μανιωδώς για να αποφευχθεί το μοιραίο.

Τότε, ο ασυνείδητος οδηγός του Ι.Χ. αντί να απομακρυνθεί, έκανε… όπισθεν, κλείνοντας ολοκληρωτικά τον δρόμο.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα μηχανάκι που ερχόταν εκείνη τη στιγμή να πέσει πάνω στο όχημα και να βρίσκεται στο οδόστρωμα, μέσα σε σκηνές χάους.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Τροχαία Ήλιδας, η οποία κατέγραψε το περιστατικό και ρύθμισε την κυκλοφορία.

Από το σοκαριστικό αυτό ατύχημα, τραυματίστηκε -ευτυχώς ελαφρά- ο δικυκλιστής.

