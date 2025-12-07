Παραιτήθηκε ο διευθυντής της εφημερίδας «Αυγή» μετά το «εκτός γραμμής» πρωτοσέλιδο για σχέσεις Φάμελλου – Τσίπρα

Παραιτήθηκε ο διευθυντής της εφημερίδας «Αυγή», Σπύρος Σουρμελίδης, μετά το «εκτός γραμμής» πρωτοσέλιδο του τεύχους της Κυριακής. Η παραίτηση του διευθυντή έγινε δεκτή, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, το επίμαχο πρωτοσέλιδο που επιλέχθηκε για το σημερινό τεύχος «δεν απηχεί τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ».

«Το πρωτοσέλιδο της Κυριακάτικης Αυγής δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο», σχολίασε συγκεκριμένα η Κουμουνδούρου.

«Ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται: ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας Βίοι παράλληλοι» ο τίτλος του ρεπορταζ Στο πρωτοσέλιδο του φύλλου της Κυριακής (7/12) υπήρχε ρεπορτάζ με τίτλο «Ένα νέο πολιτικό τοπίο γεννιέται: ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας Βίοι παράλληλοι».

«Ο πρώην πρωθυπουργός είπε ανοιχτά και ξεκάθαρα στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Παλλάς ότι δεν επιθυμεί να μοιραστεί πλέον αποφάσεις, συμπεράσματα, επιλογές προσώπων και πολιτικών με τους πρώην συνοδοιπόρους και συντρόφους του», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο επίμαχο άρθρο.

Δείτε το πρωτοσέλιδο:

iefimerida.gr