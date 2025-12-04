Παραδόθηκε η Ολυμπιακή Φλόγα στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Σε κλίμα υπερηφάνειας παρέδωσε η Ελλάδα την Ολυμπιακή Φλόγα, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, στην ιταλική αντιπροσωπεία για τους Χειμερινούς Ολυμπιακός Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα 2026, σε μία υπέρλαμπρη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Όπως είχε ανακοινώσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή λόγω της πρόβλεψης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταιγίδες, δεν πραγματοποιήθηκε καλλιτεχνικό πρόγραμμα, παρά μόνο το τελετουργικό μέρος της παράδοσης.

Η Ολυμπιακή Φλόγα μπήκε στο Καλλιμάρμαρο στα χέρια του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της πάλης Γιώργου Κουγιουμτσίδη, ο οποίος την παρέδωσε στον Ιταλό Ολυμπιονίκη Τζασμίν Παολίνι για να την πάρει μετά ο Φίλιππος Γκάνα, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Ελλάδας με τη διοργανώτρια χώρα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Τελευταία λαμπαδηδρόμος ήταν η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια του πόλο Ελένη Ξενάκη η οποία μαζί με τις συμπαίκτριες της άναψαν τον βωμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Στην τελετή συμμετείχε η Κλαυδία η οποία τραγούδησε την Αστερομάτα αλλά και 250 παιδιά από την Ιταλική σχολή Αθηνών που παρουσίασαν ένα δρώμενο.

Πηγή: protothema.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi