Παραδοσιακό λεμονάτο κατσικάκι στον φούρνο με πατάτες – Η απόλυτη κυριακάτικη συνταγή

Συνταγή για παραδοσιακό λεμονάτο κατσικάκι στον φούρνο με πατάτες, ένα πιάτο που πάντα φέρνει όλη τη φαμίλια γύρω από το τραπέζι.

Κατσικάκι λεμονάτο με πατάτες στον φούρνο.

Γεύση και μνήμη συναντιώνται και το αποτέλεσμα ευφραίνει την ψυχή.

Συνοδεύουμε με μία δροσερή, λεμονάτη, πράσινη σαλάτα και καλή φετούλα και δεν χρειαζόμαστε απολύτως τίποτα άλλο, στο τραπέζι.

Τα υλικά που δίνουμε παρακάτω μπορούν να χορτάσουν, σε λογικό πλαίσιο, 6 άτομα.

Κατσικάκι με πατάτες στον φούρνο

Υλικά:

2 κιλά κατσικάκι από μπούτι (κομμένο σε 3 κομμάτια)

χυμός από 2 λεμόνια

1 κ.σ. μουστάρδα

1 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη

1 κ.γ. αποξηραμένο θυμάρι

1,5 – 2 κιλά πατάτες (κυδωνάτες)

3 σκελίδες σκόρδο καθαρισμένες σπασμένες

1 κ.γ. αποξηραμένο δεντρολίβανο (ψιλοκομμένο)

200 ml νερό

150 ml ελαιόλαδο

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, τον χυμό λεμονιού, τη ρίγανη, το θυμάρι και το αλατοπίπερο. Βάζουμε τις πατάτες, μέσα στη μαρινάδα και ανακατεύουμε με το χέρι, να «βραχούν». Τις απλώνουμε στο ταψί ή σε γάστρα. Με το μαχαίρι κάνουμε μια μικρή, αλλά βαθιά τομή σε κάθε κομμάτι κρέατος και σπρώχνουμε, μέσα βαθιά, μία σπασμένη σκελίδα σκόρδο σε κάθε κομμάτι. Ανακατεύουμε στο γουδί ή σε μπωλ, το αλατοπίπερο και το δεντρολίβανο και με αυτό το μείγμα, κάνουμε μασάζ στο κρέας, σε όλες τις πλευρές. Τοποθετούμε, στη συνέχεια, το κρέας πάνω στις πατάτες και ρίχνουμε το νερό στο ταψί, όχι πάνω στο κρέας. Αν μαγειρεύουμε σε γάστρα, βάζουμε το καπάκι, αν όχι, σκεπάζουμε το ταψί, πρώτα με λαδόκολλα και στη συνέχεια σφιχτά με αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε για 1 ώρα, σε υψηλή θερμοκρασία και ύστερα, χαμηλώνουμε στους 180°C και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλη 1 ώρα. Όταν το βγάλουμε από τον φούρνο, το αφήνουμε να «ξεκουραστεί» για ένα τέταρτο και μετά σερβίρουμε.

