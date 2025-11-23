Παραδοσιακή συνταγή για θρεπτική ψαρόσουπα με λαχανικά

25
Συνταγή για παραδοσιακή ψαρόσουπα με λαχανικά, ελαφριά, θρεπτική και πλούσια σε γεύση, είναι η τέλεια επιλογή για τις κρύες μέρες ή για όποιον θέλει ένα υγιεινό φαγητό.
Υλικά:
- 1,2 κιλά λευκόσαρκο ψάρι (φαγκρί, σκορπίνα, μπακαλιάρος ή άλλο)
- 3 καρότα
- 2 πατάτες
- 4 κολοκυθάκια
- 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι
- 2 κλωνάρια σέλινο
- 2 φύλλα δάφνης
- 60 ml ελαιόλαδο
- Χυμό από 1–2 λεμόνια
- Αλάτι, πιπέρι
- 1,5 λίτρο νερό
Εκτέλεση:
- Σε μεγάλη κατσαρόλα ρίχνουμε το νερό, το ψάρι, το κρεμμύδι, το σέλινο και τα φύλλα δάφνης. Αλατίζουμε ελαφρά και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για 20–25 λεπτά, ξαφρίζοντας όπου χρειάζεται.
- Αφαιρούμε προσεκτικά το ψάρι και το αφήνουμε να κρυώσει. Σουρώνουμε τον ζωμό για να απομακρύνουμε κόκκαλα και μυρωδικά.
- Προσθέτουμε στον ζωμό τα καρότα, τις πατάτες και τα κολοκυθάκια και τα αφήνουμε να βράσουν για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Αν θέλουμε πιο δεμένη σούπα, πολτοποιούμε τα μισά λαχανικά και τα ρίχνουμε ξανά μέσα.
- Αφαιρούμε προσεκτικά κόκκαλα και δέρμα, κρατώντας μόνο τη σάρκα σε κομμάτια.
- Μοιράζουμε τον ζωμό και τα λαχανικά σε βαθιά πιάτα, προσθέτουμε το ψάρι, ραντίζουμε με ελαιόλαδο και φρέσκο λεμόνι, και πασπαλίζουμε με λίγο κόκκινο πιπέρι.
