Παρά τω προέδρω η Σταρακά - Στο πλευρό του Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Στη ΔΕΘ βρέθηκε η Χριστίνα Σταρακά δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τη συμμετοχή της σε διάσκεψη στη Δανία, τραβώντας τα βλέμματα με τη συνεχή παρουσία της στο πλευρό του προέδρου.

Άρτι αφιχθείσα από τη Δανία, όπου εκπροσωπώντας το ελληνικό κοινοβούλιο συμμετείχε στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη με θέμα «Μετασχηματίζοντας τα Συστήματα Τροφίμων της Ε.Ε», η Χριστίνα Σταρακά βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Στη βόλτα του Νίκου Ανδρουλάκη στα περίπτερα της Έκθεσης η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ βρίσκονταν σχεδόν κάθε στιγμή δίπλα στον πρόεδρο του κόμματος, με αποτέλεσμα στα περισσότερα φωτογραφικά στιγμιότυπα να επισκιάσει ακόμη τη βουλευτή Θεσσαλονίκης Ράνια Θρασκιά. Μάλλον όμως αυτό δεν είναι πρόβλημα, τουλάχιστον αν το δει κανείς υπό το πρίσμα ότι η Θρασκιά είναι ΠΑΣΟΚ εκ μεταγραφής, ενώ η Σταρακά είναι ΠΑΣΟΚ από τα γεννοφάσκια της…

Εφημερίδα «Συνείδηση»