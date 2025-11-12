Παπαζάχος για σεισμούς στην Κύπρο: «Πιθανόν να γίνει ισχυρός σεισμός το επόμενο διάστημα»

Δύο σεισμοί μέσα σε λίγες ώρες ταρακούνησαν την Κύπρο, με τον καθηγητή Σεισμολογίας Κώστα Παπαζάχο να προειδοποιεί ότι το φαινόμενο θέλει παρακολούθηση.

Μια νέα ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, καταγράφηκε στις 16:23 το απόγευμα της Τετάρτης στην Κύπρο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους του νησιού. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14 χιλιόμετρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Νωρίτερα, είχε προηγηθεί ακόμη μία ισχυρή δόνηση 5,2 Ρίχτερ, που έγινε αισθητή σε ολόκληρη την Κύπρο. Ο καθηγητής Σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας στο Newsbomb εξήγησε τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, υπογραμμίζοντας την ιδιαιτερότητα του φαινομένου και την ανάγκη προσοχής το επόμενο διάστημα:

«Είναι δύο σεισμοί στην περιοχή, είναι σε μία ανάσα, σε σύγκρουση με την πλάκα της Μεσογείου. Είναι στον ηπειρωτικό χώρο, οπότε έχουν γίνει έντονες αισθήσεις σε όλη την Κύπρο, κυρίως μέσα στην ενδοχώρα. Είναι σε ρήγματα ανάμεσα, δηλαδή καθώς βυθίζεται η Μεσόγειος κάτω από την περιοχή της Κύπρου. Η Κύπρος ανεβαίνει πάνω από τη Μεσόγειο, και αυτά τα ρήγματα είναι ανάποδα.

Ο καθηγητής επισήμανε ότι τέτοιοι σεισμοί δεν είναι πολύ συχνοί στην Κύπρο:

«Δεν γίνονται πολύ συχνά σεισμοί στην Κύπρο. Ο τελευταίος σχετικός σεισμός έγινε το 1999, στις 11 Σεπτεμβρίου, στο ρήγμα της Γεράσας. Εκείνος είχε προκαλέσει κάποιες βλάβες στην περιοχή και ήταν μεγέθους 5,6 Ρίχτερ. Οι σημερινοί σεισμοί των 5,2 και 5,3 είναι μικρότεροι, αλλά δείχνουν ότι υπάρχει μια σεισμική ακολουθία».

Παράλληλα, ο κ. Παπαζάχος τόνισε ότι το επόμενο διάστημα απαιτείται επαγρύπνηση:

«Το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να γίνει κάποιος πιο ισχυρός σεισμός. Ανάλογοι και πιο μεγάλοι σεισμοί έχουν γίνει σε ρήγματα πιο έξω, στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου, όπου έχουν καταγραφεί και μεγαλύτερα μεγέθη, όπως το 1996. Επίσης, και σε ιστορικές περιόδους έχουμε σημαντικούς σεισμούς, όπως το 1491 ή το 1747.»

Κλείνοντας, ο καθηγητής υπογράμμισε: «Έχουμε ισχυρούς σεισμούς στην Κύπρο σε τέτοια ρήγματα, κυρίως όμως στον θαλάσσιο χώρο. Στον ηπειρωτικό χώρο γνωρίζουμε σεισμούς που δεν έχουν ξεπεράσει το 6 Ρίχτερ. Δεν έχουμε όμως την καλύτερη εικόνα για τη σεισμικότητα της Κύπρου, γι’ αυτό αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ώρες και ημέρες».