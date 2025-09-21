Παπαστράτειο Μέγαρο: Καταλήγει ο διαγωνισμός για την ανακαίνιση - Αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος

Καταλήγει ο διαγωνισμός για την ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", σύμφωνα με την οποία αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου

Αναλυτικά το έργο:

Καταλήγει ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης του Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου.

Από την Περιφερειακή Επιτροπή αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου που είναι η εταιρεία «ΞΗΡΟΤΣΟΠΑΝΟΣ Δ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», που πρόσφερε έκπτωση 39,90%. Στον συγκεκριμένο διαγωνισμό υπήρξε εντονότατο ενδιαφέρον, καθώς με προϋπολογισμό 810.000 ευρώ πρόκειται για ένα σχετικού μικρού μεγέθους από τεχνικής απόψεως έργο, εντούτοις 17 συνολικά εργοληπτικές εταιρείες κατέθεσαν προσφορά, προσφέροντας εκπτώσεις από 5 έως 40%.

Έτσι οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν προσφορά πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο, κλήθηκαν βάσει της νομοθεσίας να εξηγήσουν την ασυνήθιστα μεγάλη έκπτωση που προσέφεραν. Αυτός είναι και ο λόγος της μικρής καθυστέρησης που υπήρξε στο διαγωνισμό, που διενεργήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Η επιτροπή του διαγωνισμού έκανε δεκτή την αιτιολόγηση όλων αυτών των εταιρειών και έτσι το έργο καταλήγει σε εκείνη που πρόσφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση.

Τούτων δοθέντων εάν δεν υπάρξουν προσφυγές – ενστάσεις, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που είχε ο διαγωνισμός, το προσεχές διάστημα θα υπογραφεί η σύμβαση του έργου. Υπενθυμίζεται ότι το έργο με προϋπολογισμό στις 810.000 ευρώ χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τι προβλέπει το έργο



Ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Παπαστράτειου Μεγάρου Γ.Ε.Α. με αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων λαμπτήρων με λαμπτήρες led, τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο δώμα και διάφορες εργασίες ανακαίνισης (χρωματισμοί, αντικατάσταση ψευδοροφών, κατασκευή χώρου W.C. ΑμΕΑ, κλπ). Oι παρεμβάσεις στοχεύουν στην αισθητική αναβάθμιση και ανακαίνιση του Παπαστρατείου Μεγάρου όσο και στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτηρίου με άμεσο επακόλουθο την μείωση των εκπομπών CO2 και την μείωση του λειτουργικού κόστους.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα "Συνείδηση"