Παπαναστασίου σε Δούκα: «Μεταφέρατε τα εσωκομματικά σας στην Αυτοδιοίκηση»

Τα πνεύματα επιχείρησε να κατευνάσει ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας, ενώ παράλληλα ήταν και αιχμηρός με την παράταξη του Χάρη Δούκα.

Σε βαρύ κλίμα και κλίμα έντονης αντιπαράθεσης συνεδρίασε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μετά το πρόσφατο συνέδριο της Ένωσης. Έτσι τα όσα συνέβησαν στην Αλεξανδρούπολη σε κάποια βαθμό συνεχίστηκαν, παρά το γεγονός ότι η πρόταση να κλείσουν τα δημαρχεία στις 19 Δεκεμβρίου κάπως βοήθησε να ικανοποιηθούν και όσοι ζητούν δυναμικές αντιδράσεις της Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου και β αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Παπαναστασίου επιχείρησε να κατευνάσει τα πνεύματα και να στείλει ένα μήνυμα ενότητας, ενώ παράλληλα ήταν και αιχμηρός με την παράταξη του Χάρη Δούκα.

«Στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι στην Αυτοδιοίκηση, ανεξάρτητα σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκουμε. Καμία κυβέρνηση διαχρονικά δεν μας αγαπά,

αλλά δεν πρέπει να είμαστε διαιρεμένοι, αν θέλουμε να μας πάρουν στα σοβαρά. Πρέπει να είμαστε μονιασμένοι, διεκδικητικοί και να προσπαθούμε να συγκλίνουμε στις απόψεις μας» είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αγρινίου. Ωστόσο δεν έκρυψε τη στενοχώρια του, όπως είπε, για το πως εξελίχθηκε και κατέληξε το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

«Δυστυχώς δείξαμε μια εικόνα που δεν αρμόζει στην Αυτοδιοίκηση» είπε χαρακτηριστικά. «Δεν μου άρεσαν καθόλου τα δημοσιεύματα που «έτρεχαν» την ώρα του συνεδρίου: «ΚΕΔΕ εναντίον ΚΕΔΕ», «Κέρδισε ο Δούκας, έχασε ο Κυρίζογλου», «Κέρδισε ο Κυρίζογλου, έχασε η Αυτοδιοίκηση», «Κέρδιζε ο Ανδρουλάκης και όχι ο Δούκας» πρόσθεσε φέρνοντας μερικά παραδείγματα από τίτλους δημοσιευμάτων. «Μεταφέρατε τα εσωκομματικά σας στην Αυτοδιοίκηση» είπε στη συνέχεια ο Γιώργος Παπαναστασίου δείχνοντας προς την πλευρά του Δημάρχου Αθηναίων στηλιτεύοντας τις διαρροές που έγιναν προς ορισμένα μέσα ενημέρωσης. Και κατέληξε ο Δήμαρχος Αγρινίου υπογραμμίζοντας πως όταν το διεκδικητικό και το αποφατικό πλαίσιο είναι τα ίδια, δεν μπορεί η Αυτοδιοίκηση να είναι διαιρεμένη: «Άρα ο μόνος λόγος για να δείξουμε ότι διαιρούμαστε, που έχει κανένα όφελος για την Αυτοδιοίκηση, είναι κομματικός, που πρέπει να φύγει από εδώ»

Εφημερίδα «Συνείδηση»