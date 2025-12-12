Παπαναστασίου και Καψάλης με το «κόμμα» του Αγρινίου μπροστά στο Βρούτση

Παρά τις μεταξύ τους εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, Γιώργος Παπαναστασίου και Παναγιώτης Καψάλης εμφανίστηκαν ενωμένοι μπροστά στον Γιάννη Βρούτση, προτάσσοντας τις ανάγκες του ΔΑΚ Αγρινίου.

Μπορεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα αρκετά «επεισόδια» μεταξύ τους, με εκατέρωθεν κριτική και επικριτικά σχόλια. Όμως χθες κατά την επίσκεψη του Γιάννη Βρούτση στο ΔΑΚ Αγρινίου, τόσο ο Γ. Παπαναστασίου, όσο και ο Π. Καψάλης εξέπληξαν ευχάριστα, καθώς λειτούργησαν όχι ως πολιτικοί αντίπαλοι αλλά ως εκπρόσωποι του Δήμου Αγρινίου.

Αρχικά ο Γ. Παπαναστασίου σύστησε τον Π. Καψάλη στον Υπουργό Αθλητισμού ως δημοτικό σύμβουλο και πρόεδρο του ΓΑΣ Αγρινίου. Και ο Π. Καψάλης μιλώντας στον Υπουργό μίλησε βεβαίως και με τις δύο ιδιότητές του, ωστόσο για να πείσει τον Υπουργό για μια γενναία χρηματοδότηση, όπως είπε, που απαιτείται για την βελτίωσηκαι άλλων εγκαταστάσεων στο ΔΑΚ, προέταξε την αθλητική του ιδιότητα, εξηγώντας στον Γιάννη Βρούτση ότι ο ΓΑΣ Αγρινίου ως νεοσύστατο σωματείο μέσα σε μια μόλις πενταετία έχει καταφέρει να είναι 15 ο σωματείο στην Ελλάδα.

«Σας το λέω όχι για να μας πείτε επαίνους, αλλά για να δείτε ότι σε αυτόν εδώ το χώρο, παρά το γεγονός ότι ήταν παρατημένος, οι αθλητές και τα σωματεία κάνουν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Γι’ αυτό πρέπει να δώσουμε στα νέα παιδιά μια εικόνα των εγκαταστάσεων που να τα έλκει και όχι να τα απωθεί» είπε χαρακτηριστικά ο Π. Καψάλης.

Εφημερίδα «Συνείδηση»