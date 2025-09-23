Παπαναστασίου: Ευεργετικά πλεονεκτήματα στις Κοινότητες από τα μέτρα της ΔΕΘ

Με θετικό τρόπο σχολίασε ο δήμαρχος Αγρινίου, Γ. Παπαναστασίου, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το Κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για τις κοινότητες κάτω των 1.500 κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε αυτές τις κοινότητες, υπάρχουν και ρυθμίσεις φορολογικούς χαρακτήρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτών των περιοχών.

Μιλώντας λοιπόν στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ ο Γ. Παπαναστασίου ανέφερε ότι οι επαρχιακοί Δήμοι βλέπουν θετικά τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, θετικά όσον αφορά τις Κοινότητές.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος «από τις 69 Κοινότητες που έχω στο Δήμο μου, οι πέντε – έξιείναι πάνω από 1.500 κατοίκους» και εκτίμησε ότι «τα πλεονεκτήματα που δίνουν αυτά τα μέτρα στις Τοπικές μας Κοινότητες, που φθίνουν καθημερινά, είναι ευεργετικά».

«Δεν μπορεί ένα μαγαζάκι να πληρώνει τα αντίστοιχα κόστη, όταν εξυπηρετεί και δίνει πέντε καφέδες σε 10 γερόντια, ούτε να πληρώνουν το ίδιο ΕΝΦΙΑ με άλλες περιοχές που είναι πλούσιες… Γιατί τα χωριά μας πλέον είναι φτωχά! Και μάλλον κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει φτώχεια…» είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Παπαναστασίου.

Εφημερίδα «Συνείδηση»