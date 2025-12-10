Παπαναστασίου: «Έχουμε τινάξει την μπάνκα στον αέρα»

«Να είστε πιο φειδωλοί στις εκφράσεις σας περί μη ύπαρξης έργου» κάλεσε την αντιπολίτευση ο Δήμαρχος Αγρινίου Γ. Παπαναστασίου ακούγοντας την κριτική της για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου για τη νέα χρονιά.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης διατυπώθηκαν εκ νέου ενστάσεις για την έλλειψη οράματος στο σχεδιασμό των έργον, για άνιση κατανομή των πόρων μεταξύ πόλης και κοινοτήτων, όπως και για το γεγονός τα τεχνικά προγράμματα των τελευταίων ετών δεν μεταφράζονται σε ανάπτυξη για την πόλη. Για παράδειγμα ο Δ. Τραπεζιώτης παρατήρησε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2026 είναι κατά σχεδόν 15 εκατ. ευρώ φτωχότερο από αυτό.

Η απάντηση του Γ. Παπαναστασίου ήταν ότι υπάρχουν πολλά έργα του δήμου που έχουν δρομολογηθεί και είναι προενταγμένα, αλλά ακόμη δεν είναι δυνατόν να εγγραφούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, αφού δεν έχει γίνει η αποδοχή χρηματοδότησης. Μάλιστα ο Δήμαρχος Αγρινίου εκτίμησε ότι μέσα στη χρονιά που έρχεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου θα αυξηθεί έως 50 εκατ. ευρώ! Και η αλήθεια είναι ότι αν υπολογίσεις κανείς μόνο το έργο της ανακατασκευής των Καπναποθηκών Παπαστράτου που θα είναι σχεδόν 20 εκατ. ευρώ και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΒΑΑ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, η εκτίμηση του Δημάρχου ουδόλως αβάσιμη είναι.

Πάντως ο Γ. Παπαναστασίου απαντώντας στην αντιπολίτευση είπε με νόημα: «Έχουμε τινάξει την μπάνκα στον αέρα, γιατί δεν υπάρχει πρόσκληση σε χρηματοδοτικό εργαλείο που να μην έχει συμμετάσχει ο Δήμος Αγρινίου. Είναι ορατό το έργο στο Δήμο Αγρινίου, εάν κάποιοι, εθελοτυφλείτε το κάνετε επειδή είστε στην αντιπολίτευση και εθελοτυφλείτε. Ο κόσμος όμως βλέπει το έργο που γίνεται».

Εφημερίδα «Συνείδηση»