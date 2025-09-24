Παπαναστασίου: Δύσκολη η εύρεση μεγάλων χώρων για νηπιαγωγεία στο Αγρίνιο – Τα αιτήματα των Δήμων

Σε δισεπίλυτο γρίφο εξελίσσεται η μίσθωση ακινήτων για νηπιαγωγεία στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένου αυτού του Αγρινίου, όπως έχει επισημάνει ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση συνεχίζει να προβληματίζει τους Δήμους της χώρας ως προς τη στέγη των νηπιαγωγείων. Και αυτό γιατί είναι γνωστό ότι στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας τα νηπιαγωγεία στεγάζονταν και στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια με προδιαγραφές που είχαν καθοριστεί όταν η φοίτηση στα νηπιαγωγεία ήταν μόνο ένα χρόνο. Πλέον ο μαθητικός πληθυσμός έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις οι συνθήκες να μην είναι οι καλύτερες δυνατές, καθώς αρκετά νηπιαγωγεία στεγάζονται σε καταστήματα, σε ισόγεια πολυκατοικιών ακόμη και σε προκάτ αίθουσες.

Όταν θεσπίστηκε η δίχρονη προσχολική αγωγή, επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, είχε δοθεί εξαίρεση στις προδιαγραφές για τα υπό ενοικίαση κτίρια νηπιαγωγείων για την πενταετία 2019-2024, καθώς με βάση τα κτιριολογικό πρόγραμμα απαιτούνται 2 τετραγωνικά μέτρα ανά μαθητή. Πράγμα που σήμαινε ότι εκατοντάδες νηπιαγωγεία σε όλη τη χώρα, θα έπρεπε να αλλάξουν εν μια νυκτί, όπως και η δίχρονη προσχολική αγωγή θεσπίστηκε εν μια νυκτί, στέγη. Πράγμα που φυσικά ήταν αδύνατο και αυτό ήταν το σκεπτικό της εξαίρεσης.

Πέντε χρόνια μετά όμως δεν άλλαξαν πολλά σε σχέση με τη στέγη των νηπιαγωγείων, με τους αστικούς δήμους να δυσκολεύονται να βρουν μεγαλύτερους χώρους για τη στέγαση των νηπιαγωγείων. Για το λόγο αυτό η Κεντρική Ένωση των Δήμων ζητά παράταση ως προς την εξαίρεση για τα υπό ενοικίαση κτίρια νηπιαγωγείων. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, μιλώντας στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, για ένα διθέσιο νηπιαγωγείο απαιτούνται βάσει του κτιριολογικού προγράμματος 400 και πλέον τετραγωνικά μέτρα στεγασμένου χώρου, που μαζί με τον αύλειο χώρο, θα πρέπει να ξεπερνά τα 1.000 τ.μ.

«Δεν μπορούμε να βρούμε τέτοια κτίρια» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαναστασίου και επανέλαβε ότι η δίχρονη προσχολική αγωγή έφερε προβλήματα, καθώς διπλασιάστηκαν τα παιδιά στα νηπιαγωγεία, τα μονοθέσια έγιναν διθέσια, με αποτέλεσμα οι Δήμοι να δυσκολεύονται να βρουν είτε μισθωμένα κτίρια, είτε χώρους για ανέγερση νέων νηπιαγωγείων σε περιοχές κοντά στο κέντρο των πόλεων. Αυτό ως γνωστόν ισχύει και για το Αγρίνιο.

Έτσι οι Δήμοι ζητούν να διατηρηθεί η εξαίρεση για τα υπό ενοικίαση κτίρια νηπιαγωγείων, όπου αντί του κτιριολογικού προγράμματος, απαιτούνται:

α) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας 15 τετραγωνικά μέτρα και (1,5 τετραγωνικό μέτρο ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας.

β) Για νηπιαγωγεία με δυναμικότητα άνω των 60 μαθητών, 2 τετραγωνικά μέτρα ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους ή χώρους εκτόνωσης.

Η περίπτωση του 12ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου

Ο Δήμος Αγρινίου έχει επιχειρήσει τα τελευταία χρόνια να μεταστεγάσει κάποια νηπιαγωγεία κυρίως σε χώρους δημοτικών σχολείων καθώς μισθωμένα κτίρια με τις καλύτερες προδιαγραφές είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν ιδίως σε σημεία κοντά στο κέντρο της πόλης.

Μια περίπτωση που προσκρούει στο κτιριολογικό των νηπιαγωγείων είναι και αυτή τη μεταστέγασης του 12ου Νηπιαγωγείου Αγρινίου στο 12ο Δημοτικό Σχολείο. Κάτι που ζητούν και περιμένουν εδώ και χρόνια οι γονείς των μαθητών στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, καθώς ο χώρος είναι ακατάλληλος για την φιλοξενία των μαθητών ενός διθέσιο μάλιστα νηπιαγωγείου.

Επ’ αυτού ο Δήμος Αγρινίου αναμένει να υπάρξει τροποποίηση στο κτιριολογικό των νηπιαγωγείων σε σχέση με τα ιδιόκτητα κτίρια για να μπορέσει να προχωρήσει στη μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»