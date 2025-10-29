Παπαναστασίου: «Αμετάβλητα τα Δημοτικά Τέλη – Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους δημότες»

Ο Δήμος Αγρινίου, με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Παπαναστασίου, διατηρεί αμετάβλητα τα δημοτικά τέλη για 12η συνεχόμενη χρονιά, παραμένοντας σταθερά στο πλευρό των πολιτών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων και κοινωνικών προκλήσεων, ο Δήμος Αγρινίου παραμένει σταθερά στο πλευρό των πολιτών. Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής, τα Δημοτικά Τέλη, ο Δημοτικός Φόρος και ο συντελεστής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) παραμένουν αμετάβλητα και για το επόμενο έτος.

Η απόφαση αυτή αποτυπώνει τη σταθερή δέσμευση του Δήμου Αγρινίου για υπεύθυνη οικονομική διαχείριση και ουσιαστική κοινωνική στήριξη, σε μια περίοδο που το αυξημένο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος επιβαρύνει σημαντικά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δημοτική Αρχή στα πρώτα χρόνια θητείας της προέβη σε μείωση 5%, ενώ εδώ και 12 συνεχόμενα έτη δεν έχει προχωρήσει σε καμία αύξηση δημοτικών τελών, παρότι η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας προέβλεπε αύξηση της τάξης του 15%, την οποία η Δημοτική Αρχή επέλεξε να μην αποδεχθεί. Την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσίασε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Υπηρεσίας, Κωνσταντίνος Καλατζής, ο οποίος τόνισε ότι η επιλογή αυτή συνδυάζει την κοινωνική ευαισθησία με τη συνετή οικονομική πολιτική. Επί του αμετάβλητου των τελών ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, Βασίλης Φωτάκης, τόνισε ότι η απόφαση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο στήριξης των πολιτών, ενώ παράλληλα διατηρεί την ορθολογική διαχείριση των δημοτικών πόρων.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, δήλωσε:

«Σε κάθε μας απόφαση προτεραιότητα είναι ο δημότης. Παρά τις δυσκολίες, κρατάμε σταθερές τις επιβαρύνσεις γιατί πιστεύουμε ότι ο Δήμος πρέπει να είναι δίπλα στους πολίτες του, όχι απέναντί τους.

Διατηρούμε υψηλό επίπεδο στις ανταποδοτικές υπηρεσίες – καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό, φροντίδα του δημόσιου χώρου – υπηρεσίες που επηρεάζουν άμεσα και θετικά την καθημερινότητα. Επενδύουμε στην ποιότητα, στην αποτελεσματικότητα και στη διαφάνεια, ώστε κάθε ευρώ των δημοτών να επιστρέφει σε έργο, καθαριότητα, ασφάλεια και καλύτερες συνθήκες ζωής.

Με ορθολογική διαχείριση και συνέπεια συνεχίζουμε τα έργα και τις παρεμβάσεις που κάνουν το Αγρίνιο πιο λειτουργικό, πιο ανθρώπινο και πιο όμορφο». Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθειά της για έναν Δήμο οικονομικά υγιή, κοινωνικά δίκαιο και αναπτυξιακά ενεργό, με επίκεντρο πάντα τον πολίτη και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, διαφάνεια και σχέδιο – για ένα Αγρίνιο που προχωρά μπροστά.