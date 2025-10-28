Παπαδάτες Μακρυνείας: Ο 100χρονος Γιώργος Κεφαλής, ο τελευταίος εκπρόσωπος της Εθνικής Αντίστασης, τίμησε την 28η Οκτωβρίου

Ο Γιώργος Κεφαλής που συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση έδωσε το «παρών στις εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου στους Παπαδάτες Μακρυνείας και συγκίνησε.

Με συγκίνηση και σεβασμό πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 28 Οκτωβρίου, οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στους Παπαδάτες Μακρυνείας, στο Αγρίνιο.

Μετά τον εκκλησιασμό, ακολούθησε η καθιερωμένη πορεία προς το Ηρώο του χωριού για την κατάθεση στεφάνου.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία και η συμβολική συμμετοχή του Γιώργου Κεφαλή, του «τελευταίου των Μοϊκανών», όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούν οι συγχωριανοί του, εκπροσώπου της Εθνικής Αντίστασης, ο οποίος, σε ηλικία σχεδόν 100 ετών, κατέθεσε στεφάνι αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες του Έθνους.