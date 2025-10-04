ΠΑΟΚ: 26 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη

26 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη με έξι φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Το ξημέρωμα της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου θα είναι για πάντα χαραγμένο στις «ασπρόμαυρες» καρδιές. Φτάσαμε, αισίως, 26 χρόνια χωρίς τα έξι «αετόπουλα» που πέταξαν στον ουρανό, αλλά οι εικόνες παραμένουν ζωντανές…

Ξημέρωσε η μέρα όπου έξι «αετόπουλα» ταξίδεψαν στη γειτονιά των αγγέλων, αφήνοντας την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, πληρώνοντας με την ίδια τη ζωή τους, την αγάπη για τον ΠΑΟΚ.

Είκοσι έξι χρόνια μετά και μοιάζει με χθες.

4/10/99. Η ημέρα που γονατίζεις από τα συναισθήματα σου. Οι εικόνες συνθλίβουν τις σκέψεις σου. Οι μνήμες ακόμη πιο σκληρές. Αδικοχαμένα παιδιά, που χωρίς να φταίνε έπεσαν στην παγανιά του χάρου, πλήρωσαν με τις ζωές τους την αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ.

Χαράλαμπος Ζαπουνίδης, ετών 20, Δημήτριος Ανδρεαδάκης, ετών 25, Χριστίνα Τζιόβα, ετών 18, Αναστάσιος Θέμελης, ετών 22, Γεώργιος Γκανάτσιος, ετών 17, Κυριάκος Λαζαρίδης, ετών 17. Αθάνατοι…

Δεν είναι απλώς έξι ονόματα, είναι έξι «αετόπουλα» που έχασαν τη ζωή τους για τα τέσσερα γράμματα. Για τον ΠΑΟΚ.

«Δικέφαλέ μου κάποτε για σένα 6 παιδιά φύγαν απ' την ζωή, τους πήρε η αγάπη τους για σένα, μα πάντα θα 'ναι ζωντανοί, αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε, παρέα μας φωνάξτε δυνατά, να ξέρετε εσείς μας οδηγείτε από το '99».

Οι συνοπαδοί τους το τραγουδούν, όσο πιο συχνά μπορούν, ένα σύνθημα αφιερωμένο στα έξι αδικοχαμένα αδέρφια τους.

