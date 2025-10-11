Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της η Αμαλία Κωστοπούλου - Ο πολιτικός γάμος στις ΗΠΑ

Με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ παντρεύτηκε η Αμαλία Κωστοπούλου τον σύντροφό της Τζέικ Μέντγουελ.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο μέσα από το αυτοκίνητο πριν τον πολιτικό γάμο, αλλά και ένα τρυφερό βίντεο με το φιλί στον αγαπημένο της.

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ το 2026 θα γίνει ο θρησκευτικός τους γάμος στην Ελλάδα.

Η Αμαλία Κωστοπούλου εμφανίζεται με νυφικό βέλο και κοστούμι γράφοντας στη λεζάντα: Its Mrs Medwell to you (Κυρία Μέντγουελ για εσάς)

«Ο Τζέικ είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγάπησε τα κομμάτια του εαυτού μου που νόμιζα ότι δεν μπορούν να αγαπηθούν. Όλοι έχουμε αδυναμίες — αλλά στα μάτια του σωστού ανθρώπου, αυτά τα κομμάτια αντιμετωπίζονται με καλοσύνη, όχι με κριτική. Η αγάπη του με έκανε να νιώσω ότι με βλέπει πραγματικά και ότι είμαι ασφαλής», είχε πει μέσα από το Tik Tok για τον σύζυγό της.

