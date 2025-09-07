Παντρεύτηκε στο Λιτόχωρο ο γιος του Πύρρου Δήμα, στην ίδια εκκλησία με τους γονείς του (εικόνες)

Σε μια συγκινητική τελετή στο Λιτόχωρο, ο Βίκτωρ Δήμας, γιος του ολυμπιονίκη Πύρου Δήμα, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία συγγενών, φίλων και καλεσμένων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η στιγμή ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά για τον Πύρο Δήμα, ο οποίος παρακολουθούσε συγκινημένος τον γιο του να ξεκινά το νέο κεφάλαιο της ζωής του, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη της συζύγου του, Αναστασίας Σδούγκου, που καταγόταν από το Λιτόχωρο.

Δείτε φωτογραφίες από την τελετή

Η επιλογή του ίδιου ναού, όπου είχε τελεστεί και ο δικός του γάμος, έκανε τη στιγμή ακόμα πιο ξεχωριστή για την οικογένεια. Οι καλεσμένοι μαγεύτηκαν από τη γραφικότητα και την παραδοσιακή ομορφιά του Λιτοχώρου, ενώ η λιτότητα, η απλότητα και η ζεστασιά της τελετής ενίσχυσαν την αίσθηση οικειότητας και χαράς.

Το ζευγάρι δέχθηκε θερμές ευχές για υγεία, αγάπη και μια ζωή γεμάτη δημιουργικές στιγμές. Από το odigos-pierias, ευχόμαστε στον Βίκτωρ και την Karin βίον ανθόσπαρτον, με χαρά, υγεία και αγάπη, ώστε η κοινή τους πορεία να είναι πάντα φωτεινή και γεμάτη ευτυχία.

πηγή: odigos-pierias