Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η Αλεξία Κεφαλά

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν απόψε ο τράπερ FY και η YouTuber Αλεξία Κεφαλά, επισφραγίζοντας έτσι έξι χρόνια σχέσης. Ο γάμος έγινε στο Island, με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, αλλά και αρκετά στελέχη της εταιρείας, αφού η Αλεξία συνεργάζεται επαγγελματικά με το Panik Agency και ο FY ανήκει στο roster της Panik Records.

Παρόντες ήταν και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο και τον χώρο της δεξίωσης

Σε παλαιότερες δηλώσεις του ο FY έλεγε ότι «το να αποκτήσουμε οικογένεια δεν είναι κάτι που είναι γενικά εκτός πλάνων. Γενικά με την Αλεξία, όλα τα χρόνια που είμαστε μαζί, δεν υπάρχει κάποια διαφορά τώρα που παντρευόμαστε, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα».

Η Αλεξία είχε πει ότι τήρησε και το έθιμο ο γαμπρός να μην έχει δει το νυφικό πριν από το μυστήριο.

Η πρόταση γάμου είχε γίνει πέρυσι τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του Colourday Festival, στο ΟΑΚΑ.

