Παντρεύεται πριν το Πάσχα η Δανάη Μπάρκα;

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η Δανάη Μπάρκα διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της στο πλευρό του νέου της συντρόφου, του γοητευτικού 35χρονου επιχειρηματία με αλυσίδα εστιατορίων στη Θεσσαλονίκη και στη Σέριφο.

Και όπως όλα δείχνουν, μακριά από την τηλεόραση, η Δανάη έχει ξαναγίνει παιδί κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο που εδώ και 6 μήνες της έχει αλλάξει την ζωή, της έχει χαρίσει την αγάπη, την ηρεμία και την απόλυτη ευτυχία. Οι δυο τους μαζί απολαμβάνουν την ζωή, τον έρωτα και μακρινές εκδρομές μακριά από όλους και όλα…

Το ειδύλλιο ξεκίνησε σαν ταινία: τα καλοκαίρια της παρουσιάστριας στην Σέριφο έγιναν ακόμα πιο ονειρεμένα όταν σε ένα εστιατόριο του νησιού, όπου εκείνη βρέθηκε με φίλους για φαγητό, γνώρισε το άλλο της μισό. Μερικά βλέμματα, ένα αυθόρμητο χαμόγελο και δεν ήθελε πολύ να γεννηθεί ένας κεραυνοβόλος έρωτας! Από εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν ήταν το ίδιο, οι δυο τους έγιναν αχώριστοι.

Οι φίλοι τους λένε πως η χημεία τους είναι εκρηκτική και πως η Δανάη, για πρώτη φορά μετά από καιρό, δείχνει απόλυτα ήρεμη, χαμογελαστή και γεμάτη ενέργεια. «Έχει βρει το άλλο της μισό», σχολιάζουν άτομα από το περιβάλλον της, και δεν έχουν άδικο. Ο νέος της σύντροφος τη στηρίζει, τη φροντίζει και —σύμφωνα με πληροφορίες— της έχει ήδη προτείνει να συγκατοικήσουν!

Ο κεραυνοβόλος έρωτας η συγκατοίκηση και ο γάμος!

Η μεγάλη απόφαση φαίνεται πως έχει ήδη παρθεί από το ζευγάρι. Οι δυο τους ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα και να ζήσουν κάτω από την ίδια στέγη μέσα στους επόμενους μήνες. Η σχέση τους προχωρά με γοργούς ρυθμούς, αφού οι δύο πλευρές δείχνουν να έχουν την ίδια επιθυμία — να ενώσουν τις ζωές τους και επίσημα.

Τι σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο γάμος δεν θα αργήσει! Το κοντινό τους περιβάλλον μιλάει ήδη για αυτό και το πιο πιθανό να γίνει είναι πριν από τις γιορτές του Πάσχα. Το ζευγάρι παρόλα αυτά θέλει να κρατήσει χαμηλό προφίλ και αποκαλύπτει τα μελλοντικά του σχέδια μόνο σε πολύ κοντινούς του ανθρώπους. Η Δανάη μάλιστα έχει εκμυστηρευτεί σε αυτούς που εμπιστεύεται, πως «αυτός ο έρωτας είναι διαφορετικός». Ο σύντροφός της τη στηρίζει, κατανοεί τις απαιτήσεις της δουλειάς της και δείχνει απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητά της. Η ισορροπία που έχει βρει η παρουσιάστρια είναι φανερή — τόσο στα social media όσο και στις δημόσιες εμφανίσεις της, όπου λάμπει κυριολεκτικά.

Η συγκατοίκηση είναι, όπως όλα δείχνουν, το πρώτο βήμα προς μια κοινή ζωή γεμάτη χαρά και σταθερότητα, ενώ ο γάμος αναμένεται να «σφραγίσει» τον έρωτα αυτόν που ήρθε από το πουθενά, αλλά ήρθε για να μείνει.

Όλα δείχνουν πως η χρονιά αυτή θα είναι σταθμός για τη Δανάη Μπάρκα. Μετά τα τηλεοπτικά πλατό και το θεατρικό σανίδι, στη θαλπωρή ενός σπιτιού που ετοιμάζουν μαζί, η παρουσιάστρια ζει επιτέλους το παραμύθι που της αξίζει. Και αν κρίνουμε από τη λάμψη στο βλέμμα της, το happy end είναι πια πολύ κοντά. Και όπως λέει και η ίδια στο προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, αραχτή σε ένα απομονωμένο σπίτι στην εξοχή κοντά στην φύση: “να σας νοιάζει η ψυχούλα σας. Να κάνετε αυτό που λαχταράει το είναι σας. Να χορεύετε, να γελάτε, να διασκεδάζετε, να μιλάτε με εκείνους που σας ηρεμούν, να κοιτάτε τον ουρανό, να τραγουδάτε, να δημιουργείτε”…

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ᴅᴀɴᴀɪ ʙᴀʀᴋᴀ 🌻🧿 (@danai_barka)

Πηγή: youweekly.gr