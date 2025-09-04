Παντρεύεται η Κάτια Ταραμπάνκο - Τι αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά για τη νικήτρια του GNTM 2

Παντρεύεται η νικήτρια του GNTM 2, Κάτια Ταραμπάνκο, έχοντας ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες του γάμου της, όπως αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα».

Με αφορμή την είδηση, ότι η πρώην νικήτρια του GNTM θα συμμετέχει στην παρουσίαση αθλητικής εκπομπής του OPEN, η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε πως τη συνάντησε πρόσφατα και έχει ξεκινήσει τις ετοιμασίες για τον γάμο με τον αγαπημένο της.

Ειδικότερα, η Μαρία Αντωνά σημείωσε: «Την είχα πετύχει πρόσφατα το καλοκαίρι και ήταν σε μία φάση πολύ όμορφη και γλυκιά. Είχε ξεκινήσει τις ετοιμασίες για τον γάμο της. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη και ερωτευμένη».

Τα στοιχεία του άνδρα που έχει κλέψει την καρδιά του μοντέλου δεν είναι γνωστά.

Δείτε το βίντεο:

Σου θυμίζουμε, ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, η Κάτια Ταραμπάνκο είχε δείξει στην κάμερα της διαδικτυακής εκπομπής του Κωνσταντίνου Μίχου το εντυπωσιακό μονόπετρο που της είχε χαρίσει ο σύντροφός της.

