Παντελής Καρατσόλης για τη φωτιά στις Οινιάδες: «Το κρίμα στο λαιμό σας όπως και το ανάθεμα»

Αιχμές άφησε με ανάρτησή του ο Παντελής Καρατσόλης για τη δεύτερη φωτιά που εκδηλώθηκε στον αρχαιολογικό χώρο των Οινιάδων Μεσολογγίου.

Στην φωτιά που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 09.09.25 συμετείχαν για την κατάσβεσή της 24 οχήματα με 60 πυροσβέστες, ενώ σηκώθηκαν και εναέρια μέσα.

Σε σχετική ανάρτηση ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Αντιδήμαρχος Ι.Π.Μεσολογγιου, κύριος Παντελής Καρατσόλης αναφέρει:

«Ο Αρχαιολογικός χώρος Οινιάδων εκπέμπει SOS για πολλοστή φορά. Ακούει κανείς ? Η απόλυτη ξεφτίλα και το απόλυτο "οργανωμένο σχέδιο αφανισμού" του Αρχαιολογικού χώρου των Οινιάδων τα τελευταία χρόνια..Και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν.. Επαναλαμβάνω..

Εισαγγελέας να επιληφθεί υπάρχει? Επαρκής φύλαξη και προστασία υπάρχει?Το Υπουργείο πολιτισμού και οι συναρμόδιοι φορείς θα συνεχίσουν να εφεύρουν άγνωστες αιτίες και φαντάσματα εμπρηστές? Ή για όλα φταίει ο στρατηγός άνεμος?Δεν είμαστε πρόβατα κύριοι..Το κρίμα στο λαιμό σας όπως και το ανάθεμα».