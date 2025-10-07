Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»

Συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, καθώς όπως τονίζει δεν έχει ενημερωθεί επίσημα για την απόφαση της Εισαγγελίας της Λάρισας να κάνει δεκτό το αίτημα να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του, για την οποία η δικαιοσύνη ήδη έχει αποφασίσει εκταφή για ταυτοποίηση, μέσω γενετικού υλικού.

«Από δημοσίευμα, ό,τι έχει βγει στα ΜΜΕ, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση», λέει στο MEGA, η σύζυγος του Πάνου Ρούτσι, Μιρέλα. «Εμείς ζητάμε από την αρχή τοξικολογικές και βιοχημικές και όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που θα μας δείξουν την αιτία θανάτου του παιδιού μας. Δεν γνωρίζω τώρα αν έχουν δεχτεί μόνο τοξικολογικές και όχι όλες τις απαραίτητες βιοχημικές εξετάσεις που χρειάζονται, δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο περαιτέρω γιατί δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση στα χέρια μας».

«Το αίτημά μας από την αρχή είναι ξεκάθαρο», σημειώνει.

Σύμφωνα με το MEGA, σήμερα στις 17.00 αναμένονται ανακοινώσεις για τις επόμενες κινήσεις του κ. Ρούτσι.

Πώς φτάσαμε στο «ναι» για τοξικολογικές – Η παλιά υπόθεση που ανασύρθηκε

Η νομική λύση που βρέθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Λάρισας προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι και άλλων συγγενών και για τοξικολογικές εξετάσεις, στηρίχτηκε σε ανάσυρση παλιάς δικογραφίας που είχε αρχειοθετηθεί.

Συγκεκριμένα η δικογραφία αυτή είχε σχηματιστεί μετά από μηνύσεις συγγενών θυμάτων κατά ιατροδικαστών που είχε μπει στο αρχείο και υπό τα νέα δεδομένα ανασύρθηκε και άνοιξε ο δρόμος για την ικανοποίηση του αιτήματος Ρούτσι και άλλων και για τοξικολογικές εξετάσεις.

Η λύση που δόθηκε σύμφωνα με δικαστικές πηγές με την ανάσυρση της παλαιάς δικογραφίας, έχει ως αποτέλεσμα και το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις να ικανοποιηθεί και η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών να μην ανοίξει πάλι, άλλωστε καθώς η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη.

Η δικογραφία που θα σχηματιστεί με αφορμή τις εκταφές και τις εξετάσεις (ταυτοποίησης η τοξικολογικές) θα είναι χωριστή και όταν αρχίσει η δίκη τα συμπεράσματα και τα ευρήματα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την ακροαματική διαδικασία.

Αν όμως προκύψουν ποινικές ευθύνες για παράδειγμα για ιατροδικαστές η άλλους τότε η δικογραφία αυτή (η δεύτερη που τώρα ανασύρθηκε θα ακολουθήσει το δικό της δρόμο σε ό,τι αφορά ενδεχόμενους κατηγορούμενους.

Οι συγγενείς μπορούν να ορίσουν δικούς τους πραγματογνώμονες

Η Ιωάννα Μάνδρου, επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ του MEGA, αναφερομένη στην εξέλιξη σημείωσε επίσης πως η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών δεν ανοίγει πάλι, άλλωστε η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει και πλέον αναμένεται η δίκη.

Σύμφωνα την ίδια, οι τοξικολογικές εξετάσεις θα γίνουν από πραγματογνώμονες που διαθέτει στον κατάλογο της η δικαστική αρχή της περιοχής, όπως προβλέπεται από τον νόμο ενώ οι συγγενείς των θυμάτων εξυπακούεται ότι θα διορίσουν δικούς τους τεχνικούς συμβούλους για να μπορούν να έχουν τα δικά τους αποτελέσματα.

Πηγή: in.gr