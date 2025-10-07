Πάνος Ρούτσι: Σταματά την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες – Δεκτά τα αιτήματά του

Τέλος στην απεργία πείνας, μετά από 23 ημέρες, έδωσε ο Πάνος Ρούτσι, καθώς ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά του.

Η ανακοίνωση της λήξης της απεργίας πείνας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Πάνου Ρούτσι και της δικηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, μπροστά από τη Βουλή.

Η κα Κωνσταντοπούλου, ξεκίνησε τις δηλώσεις της λέγοντας: “Σήμερα αποδεικνύεται ότι το φως μπορεί να νικήσει το σκοτάδι. Αποδεικνύεται ακόμη ότι ένας άνθρωπος με τη δύναμη της ψυχής του, με τη στήριξη των δικών του αλλά και όλης της κοινωνίας, με όλο το δίκιο με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο σκληρούς και αδυσώπητους μηχανισμούς.”

“Η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν και ανασύρονται οι έρευνες. Βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών, βγαίνουν τα τριών χιλιάδων σελίδων έγγραφα που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς, τους λόγος θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή του στα Τέμπη. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αιτία θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλήψεις πραγματογνώμων και ιατροδικαστών και πλέον όλα είναι ανοιχτά.” είπε μεταξύ άλλων η κα Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε: “Αποδείχθηκε ότι ο αγώνας του Πάνου, που τον στήριξε και τον στηρίζει όλη η κοινωνία, μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με παρά πολύ σκοτεινές διεργασίες να κλέψουν την αλήθεια.”

“Αξίζουν όχι χειροκροτήματα, αλλά ευγνωμοσύνη στον Πάνο Ρούτσι που έδειξε με την στάση του για 23 μέρες ότι μπορεί να δικαιώσει το παιδί του”, πρόσθεσε η κα Κωνσταντοπούλου.

Στη συνέχεια, ο κ. Ρούτσι ανακοίνωσε πως σταματά την απεργία πείνας. “Η απεργία πείνας σταματά σήμερα” είπε ο Πάνος Ρούτσι, και ευχαρίστησε όσους ήταν δίπλα του.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις που παραχώρησε ο κ. Ρούτσι, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα του μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά του. «Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι να πάρουμε διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά μου θα γίνουν δεκτά».

Ο κ. Ρούτσι ευχήθηκε να μη συνεχιστεί για πολύ ακόμη, αναμένοντας απαντήσεις και εξελίξεις τις επόμενες ώρες. «Δεν έχω να πω πολλά πράγματα, ο κόσμος μιλάει από μόνος του, που έρχεται κάθε μέρα εδώ. Εύχομαι να μη συνεχιστεί πολύ ακόμα. Αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις».

Ερωτηθείς σχετικά με τις χθεσινές δικαστικές εξελίξεις, ο κ. Ρούτσι ζήτησε «να υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε όλη αυτή την υπόθεση, να γίνουν βιοχημικές εξετάσεις, να είναι μπροστά οι τεχνικοί σύμβουλοι».

Αντίστοιχες δηλώσεις έκανε και ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη που χάθηκε στα Τέμπη, ζητώντας και αυτός να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των συγγενών για βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Το πρωί, παρά το γεγονός πως οι δικαστικές αρχές έκαναν τη Δευτέρα (6/10) δεκτά τα αιτήματά του, η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι και πρόεδρος του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «μέχρι αυτή την στιγμή δεν έχουμε καμία επίσημη για τίποτε. Η μόνη επίσημη ενημέρωση που έχουμε είναι ότι υπάρχει εισαγγελική πρόταση να απορριφθεί το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και για να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες ανακριτικές πράξεις».

Επίσης, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, τόνισε πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν» δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια περιέγραψε τις διαδικασίες παραλαβής των εγγράφων ως «σαδιστικές», καθώς, όπως είπε, «τα πήραμε στα χέρια μας στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας στις 5:10 το πρωί», ενώ κατηγόρησε τις αρχές ότι «προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι».

Σημειώνεται πως, απόψε στο Σύνταγμα στις 20:00 αναμένονται νέες δηλώσεις από τον ίδιο και τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

