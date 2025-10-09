Πάνος Ρούτσι: Η συγκινητική στιγμή που γυναίκα του τραγούδησε το «Λεβέντης Εργολάβε» του Μίκη Θεοδωράκη

Συγκλονίζει η στιγμή που γυναίκα τραγούδησε στον Πάνο Ρούτσι το «Λεβέντης Εργολάβε» του Μίκη Θεοδωράκη, στο τέλος του αγώνα του και τη δικαίωση του απεργού πείνας.

Ο Πάνος Ρούτσι έφυγε από το Σύνταγμα νικητής, έπειτα από 23 ημέρες που βρισκόταν μπροστά από τη Βουλή, κάνοντας απεργία πείνας. Και, μαζί του πήρε τη δικαίωση του αγώνα του, καθώς θα γίνει η εκταφή του γιου του και η σορός θα υποβληθεί σε βιοχημικές εξετάσεις, αλλά, όπως είπε και ο ίδιος, πήρε μαζί του και όλους τους ανθρώπους που τον στήριξαν τόσες μέρες.

Σήμερα, γιόρτασε το τέλος του αγώνα του και τη δικαίωση, ξανά με πλήθος κόσμου στο πλευρό του. Και λίγο πριν αναχωρήσει από το κεντρικότερο σημείο της Αθήνας, μια γυναίκα στάθηκε απέναντί του και του τραγούδησε το «Λεβέντης» του Μίκη Θεοδωράκη. Ο γύρω κόσμος τραγουδούσε μαζί της και ο Πάνος Ρούτσι, με τη σύζυγό του στο πλάι του, χαμογελούσε.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

*Το βίντεο δημοσιεύθηκε από τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαντωνίου στην Αυγή.

Πηγή: rosa.gr