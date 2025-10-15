Πάνος Ρούτσι: Εκτάκτως στον «Ευαγγελισμό» λόγω αδιαθεσίας

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εισήχθη το βράδυ της Τρίτης ο Πάνος Ρούτσι καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία και κρίθηκε σκόπιμο να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Ο πατέρας του Ντένις, ο οποίος στις 7 Οκτωβρίου σταμάτησε την απεργία πείνας στο Σύνταγμα έπειτα από 23 μέρες, είχε τάσεις λιποθυμίας και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Εισήχθη στα επείγοντα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου οι γιατροί να διαπιστώσουν πώς κυλά η υγεία του μετά από μια τόσο επίπονη για τον οργανισμό διαδικασία.

